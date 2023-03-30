Acı ile gelen her imtihan acı ile bitmiyordu. Acılarımız bize batınî egzersizleri çok güzel yaptırdı. her insan kendi çapında ‘ne yapabilirim’in gayretine girdi. İnsan, acı ile, musibetle, dua ile olgunlaşan bir sürecin içinde.. Hayat kemal bulacak ve safileşecekti.

Şerİfe Tez - ANKARA

Biz de deprem gibi ağır bir imtihana giriftar olan Kahramanmaraşlı kardeşlerimize yüreğimizi ve evimizi açtık. Sonra Osmaniyemizde saffıevvel abimiz Ali Halis Eroğlu’nun Yeni Asya sevdalısı kızı Şükran Kızar ablamızı davet ettik. Bu ablam gittiği yere hizmet götürür.

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi Altınpark’ta güzel bir hizmet organize etti, Maraş esnafına destek fuarı düzenledi

Biz de burada nasıl bir hizmet edebiliriz gayretine girdik. Gazetemizin tanıtımını yapalım istedik. Şükran ablamız her gelen deprem meleklerine Üstadımızı ve Yeni Asya’nın misyonunu nezih ve naif bir üslup ile anlatıyordu. Dinleyenlerde hayran bir şekilde tlf no istemeler, eve davet etmeler gibi hakiki kardeşliğe vesile oldu.

Herkes gayet latif bir şekilde Üstadı muhabbetle tanımak istediğini ifade etti. Yaşadığımız güzel anılardan birkaçını paylaşmak istedim. Hakikate kapı açan çok güzel hikayeler biriktirdik. Acizliğini kemal noktada yaşayan esnaf, onları şefkat ve muhabbetle kucaklayan kardeşlerimiz ve Ramazan ayının ulvi atmosferi...

AKŞENER: YENİ ASYA DEMOKRASİNİN GÜR SESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Altınpark’ta organize ettiği Kahramanmaraş esnafına destek fuarına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yeni Asya demokrasinin gür sesi” diyerek, bizi çağırıp gelin sarılalım muhabbeti ile resim çektirdi.

Gazetemizde Üstadımızın resmini gören bazı ablaların hayranlıkla “Aaaa ben bunu rüyamda gördüm” diyerek coşkuları tarif edilmez.

Başka bir abi ve eşinin “Yeni Asya, hakkın ve haklının sesi, adaletin ilancısı, çok seviyoruz, Kazım Güleçyüz abiye de ulaşabilirsek teşekkür edeceğiz” demesi ve anında görüşmeleri...

Kahramanmaraş günleri Yeni Asya’sız olmaz diyenler.

Genc bir çift yaklaştı, erkek; ‘yerel gazete mi?’ diye sordu. Biz cevap vermeden, hanım “hayır, dünya okuyor bunu, en korkusuz gazete” dedi. Musibetzede mükafat bekler hakikatini paylaşınca çok mutlu oldular.

Sabah mukabele okurken bir ayet çok dikkatimi çekmişti. İbrahim suresi, 24. ayet: “Güzel bir söz, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.” Bir daha anladım ki, Yeni Asya’mın her sayfası güzel sözlerle dolu. Gazetemizi okuyan herkes kendisi ve dünya insanları ile barışıktır. Fuar alanında bir daha şahit olduk buna.



Fuarda genc bir çift yaklaştı, erkek; ‘yerel gazete mi?’ diye sordu. Biz cevap vermeden, hanım “hayır, dünya okuyor bunu, en korkusuz gazete” dedi.

Tekrar tekrar Şükran ablam ile birbirimize sarılarak artan şevk ve gayretimizle, bu camiada olmak şükür ister dedik.

Akşama yakın fuar alanını ziyaret eden Meral Akşener Hanımefendi de şahitlik etti, Yeni Asya “demokrasinin gür sesi” diyerek, bizi çağırıp gelin sarılalım muhabbeti ile resim çektirdi.



Yeni Asya sevdalısı Şükran Kızar, babası Ali Halis Eroğlu ile birlikte.

Yeni Asya’yı hüve hüvesine okuyan istikamette ve davaya sadakatte, hiç şüpheniz olmasın. Meşveretin kerameti asla yanıltıcı olmaz vesselam...