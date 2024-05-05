1 Mayıs gösterilerinde 38 tutuklama

Anayasa Mahkemesi’nin kararına dayanarak 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için meydana çıkmaya çalışan ancak gözaltına alınan 38 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Savcılık 65 kişiden 13’ünü adli kontrol ile serbest bırakıp 52 kişi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet” “terör örgütü propagandası yapmak”, “kamu görevlisine direnme” suçlarından tutuklama istemişti. Tutuklama kararının verildiği dakikalarda müvekkilleri hakkında bilgi almaya çalışan avukatlarla polisler arasında zaman zaman tartışmalar ve gerginlikler yaşandı. İstanbul - Anka

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