Depremin üzerinden 14 ay geçti hâlâ kaos var

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “6 Şubat depremlerindeki sorumlu ve yetkililere yönelik cezasızlık ortadan kaldırılmalı.” dedi.

Şevkin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Parlamento Muhabirleri Derneğinin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 6 Şubat depremlerinin etkilerini sıralayan Şevkin, iktidarın vaatlerinde, depremzedelere teslim edilecek konut sayısının her geçen gün düştüğünü söyledi. Devletin “deprem sonrası müdahalede olduğu gibi konut teslimi, hasar tespit ve güçlendirme çalışmalarında da sınıfta kaldığını” ileri süren Şevkin, acil yıkılması gereken binaların yıkım işlemlerinin hala tamamlanmadığını dile getirdi. Şevkin, “Depremin üzerinden 14 ay geçti ama ortada hala kaos var. Binalar yıkılacaksa yıkılmalı, aksi takdirde güçlendirme projeleri yapılmalı ve bu konuda süre uzatımına gidilmeli.” diye konuştu. AA

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