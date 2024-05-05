Temsilcilerimiz toplandı

Gazetemiz Yeni Asya’nın temsilcileri “2024 Bahar Dönemi” toplantısı, Avrupa, Avustralya ve Kıbrıs’tan gelen temsilcilerimizin de katılımıyla kalabalık bir iştirakle gerçekleştirdi.

Güneşli, İstanbul adresimizdeki merkez binamızda gerçekleşen toplantıda Yeni Asya A.Ş. işletme bilgileri temsilcilerimizle paylaşıldı. Verimli müzakerelere sahne olan toplantıda, söz alan temsilcilerimiz neşriyatımızın güçlenmesi için seferberlik halinde çalışılması gerektiği üzerinde durdular. Mahal hizmetlerinin gelişerek devam ettiğini belirtilen temsilcilerimiz, yeni projelerle ilgili görüşlerini ortaya koydular.

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