Bini aşkın futbolcu disipline sevk edildi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 15 gün önceki, “Bahis oynayan 152 hakem var, gereği yapılacak” açıklamasıyla başlayan ve aslında aylardır İstanbul Başsavcılı’ğının, İçişleri, Spor ve Maliye bakanlıkları ile birlikte yürüttüğü yasadışı bahis operasyonu genişledi.

Millî maçlar nedeniyle verilecek arada tüm amatör ve profesyonel liglere de sıçrayacağı ve millî maç arasında TFF tarafından bini aşkın futbolcu, teknik direktör ve yöneticinin PFDK’ya sevk edileceği öğrenildi. İşin karapara boyutunu ise İstanbul Başsavcılığı, MASAK ve siber polis üstlenmiş durumda. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.