Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: “Medresetüzzehra projesi hâlâ eksikliğini hissettiriyor”

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından, Diyarbakır’da düzenlenen programda “açılım süreci” ele alındı. Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin fikirlerinin dikkate alınmadığı her sürecin eksik kalacağı belirtilerek kardeşlik ve adalet temelinde kalıcı barış çağrısı yapıldı.

Panelin açış konuşmasını Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İzzet Atik gerçekleştirdi.

Atik konuşmasında Bediüzzaman Said Nursî’nin eğitim vizyonunun bugün de geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Atik, Bediüzzaman’ın tarihî Şekercihan’da “Burada her suale cevap verilir” yazısını asmasının ardında derin bir anlam bulunduğunu belirterek, “Üstad o dönemde Sultan Abdülhamid’e Medresetüzzehra projesini sunmuştu. Temel gayesi, toplumdaki cehalet hastalığını ilimle gidermekti. O proje hayata geçseydi bugün yaşadığımız birçok sosyal problem yaşanmazdı” dedi.

Hakikî hürriyet ilim ve imanla gelişir

Üstadın sürgün yıllarında bile Doğu’ya yönelmesinin tesadüfî olmadığını belirten Atik, “Bediüzzaman, İslâm dünyasının inkişafının anahtarının Anadolu’da olduğuna inanıyordu.

Osmanlı’dan miras kalan değerler birleşip ortak bir hedefte buluşursa, hem ülkemiz, hem İslâm âlemi huzura kavuşur” ifadelerini kullandı.

Atik, Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da yaşanan toplumsal değişimlere de değinerek, “Avrupa, dinin değil; din adına yapılan baskıların gölgesinden sıyrılarak bir fikir zemini oluşturdu. Bu süreç, hakikî hürriyetin ilim ve fikirle geliştiğini gösterdi.

Bugün oradaki sosyal ve ekonomik ilerleme, düşünce ve inanç özgürlüğünün bir sonucudur. Bizim de kendi manevî ve ahlâkî değerlerimizle bu seviyeyi yakalamamız, hatta daha ileriye taşımamız mümkündür” dedi.