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7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Kamudan hekim göçü devam ediyor

07 Ocak 2022, Cuma 19:07
Kamudan hekim göçü devam ediyor. Kamu sağlık sistemi hekimleri istifaya zorluyor.

Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, yaklaşık iki yılda 8 binin üzerinde doktorun kamudan istifa ettiğini veya emekliğini istediğini belirterek “Her geçen gün istifa edenlerin sayısı artıyor. Kamudan bu denli yoğun istifa hiç olmamıştı” dedi. Diken’in haberine göre Doç. Dr. Ökten, “Bu koşullarda mutlu hekim bulmak zor” dedi ve şöyle devam etti: “Kamudan istifalar, geçmişten gelen sorunlardan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı bu sorunları çözmüyor ve çözmemekte de ısrar ediyor. 8 bin istifa eden hekimin yanında, yurt dışında çalışabilmek için bizden iyi hal belgesi alan genç hekimlerimizin sayısı sadece geçen yıl 1405’e ulaştı. Bugüne kadarki en yüksek sayı bu.”

Ortam, gelecek adına güven vermiyor

Ökten, “Ortam, gelecek adına güven vermiyor. Çözüm üretilmezse bu sayılar artamaya devam edecek. En büyük sorunumuz ekonomik özlük haklarımızın yıllar içinde gasp edilmesi, azalması, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, bunca çalışmaya karşı şikayet ve şiddetin her geçen gün artması. Beş dakikada bir muayeneye zorlanmamız, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmaması, uygulanan sağlık politikalarıyla hekim-hasta arasındaki saygı ve güven ortamının giderek azalması ve hatta artık kopma noktasına gelmesi bizi artık çok zorluyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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  • H.Bulat

    7.1.2022 19:28:25

    Toplum geneli doktorları 15-20 bin tl aldıklarıni saniyorlar. Alanr vardır mutlaka .Döner sermayesi çok olan kurumlarda . Ancak Yeni göreve başlayan Aralık 2021 itibarıyle , diş hekiminin maaşı 6800 tl , prtaisyen hekimlerde de 7600 tl , uzman tabip 10.000 tl civarinda(döner sermaye almayanlar için hesaplanmış).Kaynak (memurlar net)

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