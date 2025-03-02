Kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı - Zorlu CEO’suna mesaj gözaltısı

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında ‘’inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, Vestel Şirketler CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara yönelik bir mesaj paylaştı.

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal da bu mesajla ilgili şirket içinde bir mail iletti, şirket olarak kutlama yapılacak günlerin arasında “Şeker ve Kurban” bayramlarının olduğunu anımsattı.

Bu elektronik postanın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Köksal soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Cem Köksal’ın görevinden istifa ettiği aktarıldı.

Ankara- Anka