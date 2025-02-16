Kanaat ifadesi suç olamaz

HAK VE HÜRRİYETLERİN DİLE GETİRİLMESİNİN, HÜKÜMET İCRAATLARININ ELEŞTİRİLMESİNİN SORUŞTURMA VE TAKİBATLA SONUÇLANMASI TEPKİYLE KARŞILANIYOR.

Süleyman Demirel: Vatandaşları susturamazsınız; ağzını kapatsanız gözleriyle konuşur.

TÜRKİYE OTOKRASİYE DÖNÜŞÜYOR

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Vatandaşları susturamazsınız; ağzını kapatsanız gözleriyle konuşur” sözlerini hatırlatan Uysal “AKP iktidarı; muhalefeti, özel sektörü ve sivil toplumu abluka altına almak için âdeta bir süreç başlattı" dedi.

SON GELİŞMELER ENDİŞE VERİCİ

Ali Babacan "Hükûmet yargıyı bir sopa olarak kullanmaktan vazgeçmelidir" derken, SP Genel başkanı Mahmut Arıkan da, "Kurumlar çok rahat bir şekilde kanaat ifade edebilmeli, eleştirilerini yapabilmeli. AKP göreve geldiğinde 28 Şubat dönemindeki korkulardan Türkiye'yi arındıracaklarını söylemişti. 2025 Türkiye'sinde insanların ifade hürriyetinin olmamasını kaygıyla takip ediyoruz" diye konuştu.

TÜSİAD YİK BAŞKANI ARAS’A SORUŞTURMA

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan TÜSİAD idarecileri 'soruşturma' gündemiyle bir araya gelecek.

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Türkiye otokrasiye dönüşüyor

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösteren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP iktidarı demokrasiyi, muhalefeti ve sivil toplumu âdeta abluka altına almak için bir süreç başlattı” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP iktidarı varolan şartlarda sandıktan çıkamayacağı için 1 Ekim 2024 itibariyle Türk Demokrasini, muhalefeti, özel sektörü ve sivil toplumu âdeta abluka altına almak için bir süreç başlattı. Artık Türkiye bir ‘melez otokrasi’den adı klasik manada konmuş tipik bir otokrasiye dönüşüyor” dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösteren Uysal, “Her yerlerinden hukuksuzluk, yolsuzluk akan AKP mensuplarına değil de muhalefet partileri, belediye başkanları, gazeteciler, sokak röportaj veren vatandaşlar, şimdi de TÜSİAD yöneticilerine soruşturma açılıyor” dedi.

VATANDAŞLARI SUSTURAMAZSINIZ

9. CumhurbaşkanI Süleyman Demirel’in “Vatandaşları susturamazsınız; ağzını kapatsanız gözleriyle konuşur” sözlerini hatırlatan Uysal şunları söyledi: “En küçük eleştiriyi varlık-yokluk meselesi ve varlıklarına tehdit olarak gören AKP iktidarı yoksullaştırılan, hakkı sahte TÜİK rakamlarıyla çalınan, vergileri yağmalanan emekli, tüccar, kadın genç hiçbir toplumsal grubu istese de susturamayacaktır! Bir Bolu Beyi varsa elbette bir değil binlerce Köroğlu hakkı haykıracaktır! Temsil ettiği kitlelerin hak ve hukukunu korumayan, susan Birlik-Konfederasyon Başkanlarını da hakkı tüm baskılara rağmen seslendiren TÜSİAD Başkan ve yöneticilerini de tarih kaydedecektir.”

MEHMET KARA - ANKARA

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Babacan: Yargı sopa olarak kullanılmasın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak, ‘’Bu soruşturma, toplumun her kesimine gözdağı verme adımlarının yeni bir örneğidir. Hükûmet, sivil toplumu ve meslek örgütlerini susturmak için yargıyı bir sopa olarak kullanmaktan vazgeçmelidir’’ dedi.

Ali Babacan, şunları söyledi: “Bu soruşturma, toplumun her kesimine gözdağı verme adımlarının yeni bir örneğidir. Bir yandan yatırım, üretim, ihracat, istihdam derken, diğer yandan iş dünyasını yargı yoluyla baskı altına almak, ülkemizde sebep olduğunuz çöküşü daha da hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Demokratik bir hukuk devleti, güçlü bir ekonomi, itibarlı bir dış politika, yargının bağımsız ve tarafsız çalışmasıyla mümkün olur.”

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Aras hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Aras’ın 13 Şubat’taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

Başsavcılık, Aras’ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlattı. İstanbul - aa

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TÜSİAD TOPLANIYOR

TÜSİAD’ın onursal başkanları, Yüksek İstişare Konseyi başkanları ve eski yönetim kurulu başkanlarından oluşan isimlerin soruşturma gündemiyle toplanacağı öğrenildi. Toplantıda TÜSİAD’ın “akil isimleri” olarak adlandırılan önemli isimlerinin soruşturma kararıyla ilgili nasıl bir yol izleneceğini ele alacağı ifade ediliyor.

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Hürriyet problemi her geçen gün artıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “2025 Türkiye’sinde insanların ifade hürriyetinin olmaması(nı) kaygıyla takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bu sıkıntılardan arınırız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti. Arıkan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“22 yıl önce AK Parti iktidarı göreve geldiğinde üç önemli başlık söylemişti. Üç Y ile mücadele edeceklerini... Bunlardan biri de yasaklardı. 22 yılın sonunda en hafif tabirle kanaat ifade eden gelişmelerle alakalı kaygılarını ifade eden bir kurumla alakalı soruşturma açılmasını kaygıyla takip ediyoruz. Türkiye’de bir özgürlük problemi her geçen gün artmakta. Adalet mekanizması da özgürleştirmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Kurumlar çok rahat bir şekilde kanaat ifade edebilmeli, eleştirilerini yapabilmeli. 1990’ların korkusuyla Türkiye’deki insanları tekrar yüzleştirmenin faydalı olmayacağını ifade etmek isterim. Hatırlayanlar olur. 2002 yılında AK Parti göreve geldiğinde 1990’ların Türkiye’sinde 28 Şubat dönemindeki korkulardan Türkiye’yi arındıracaklarını söylemişlerdi. 2025 Türkiye’sinde insanların ifade hürriyetinin olmaması, değerlendirme yapma noktasında tedirgin olmalarını kaygıyla takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bu sıkıntılardan arınırız.”

Ankara - anka