Kartalkaya'daki yangın faciasında ölü sayısı 66'ya, yaralı sayısı 51'e yükseldi - 10 saatte kontrol altına alındı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

'Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı' - 'Yangın merdiveninin olmayışı insanları mahsur bıraktı'

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katılıyor.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Bu arada bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

Yangında 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

Bakanlar Yerlikaya, Memişoğlu, Ersoy ile AFAD Başkanı Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili birimlerin amirleriyle bölgedeki bir otelde gelişmelere ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ise yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara şifalar diledi.

Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangınla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Vedat Işıkhan, Kartalkaya'ya hareket etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

İncelemeler sonrasında olayın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.

"Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir"

Bolu Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi.

Alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, bölgeye araç ve personel sevkinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, yaralılarımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerimizde sürdürülmektedir." denildi.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirmişti.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor." açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat edenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır"

Tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yangının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşmüş, olayla ilgili bilgi almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu'ya intikal etmeleri için talimatlandırmışlardır. Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Bu süreçte dijital ve konvansiyonel medyadaki dezenformasyon ya da manipülasyon içeren paylaşım ve yayınlara karşı vatandaşlarımızın hassas ve dikkatli olması da oldukça önemlidir."

"Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar esas alınmalıdır"

Medya kuruluşlarının da bu süreçte hassasiyet gözeten sorumlu yayıncılığı öncelemesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Yüreğimizi dağlayan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan vefat eden vatandaşlar için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise mesajında, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Gereken önlemlerin alınması için çalışmalara devam ediyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş: Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin'den yangınla ilgili yayınlar hakkında uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının derinden üzdüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma halen devam etmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz."