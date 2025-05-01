Kezban Tokpınar’ı dualarla anıyoruz

Afyon Bolvadin şefkat kahramanlarından Kezban Tokpınar'ı vefat yıl dönümünde dualarla anıyoruz.

Kezban Tokpınar, 30 Nisan 2019 tarihinde vefat etti. Tokpınar, Bediüzzaman Said Nursî’yi gören bahtiyar hanımlardan biriydi. Tokpınar, kendisiyle yapılan bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: “1932’de Bolvadin‘de doğdum. Yedi çocuğum var. Birinci çocuğumun doğumunda dayımın hanımı Cevşenü’l-Kebir’i okuyormuş. ‘Bu duayı okudun mu her dua kabul olur’ diye bana anlattılar. Ben de gittim ona, ‘Duayı ver. Ben de okuyayım’ dedim. ‘Yok, veremeyiz’ dedi. ‘Niye?’ dedim. ‘Nurcu olursan öyle okuyabilirsin’ dedi. Ben de ‘Nurculuk neyse olayım’ dedim. ‘Şahide Anneye gideceksin, ondan kitap alıp geleceksin, o Üstadımıza hemen bildirir’ dedi. Kabul ettim. ‘Cevşen’i vird edeceksiniz’ demiş Üstad. Yani ağzınızdan hiç düşmeyecek.”

İstanbul - Yeni Asya