"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

KHK ile ihraç edilen avukatlara mesleğe dönüş yolu açıldı

05 Temmuz 2019, Cuma 14:45
Ankara 23. İdare Mahkemesi, avukatlığın kamu görevi değil kamu hizmeti olduğuna hükmederek, KHK nedeniyle ruhsat ve staj başvurusu yapanlara yönelik ret kararını iptal etti.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve ardından yaptığı avukatlık başvurusu da reddedilen hakim adayının açtığı davada karar verdi.

Mahkemenin kararına göre avukatlık başvurusuna verilen ret kararı iptal edildi.

"Avukatlık kamu görevi değil kamu hizmeti"

Hakim adayı, KHK ile meslekten ihracından sonra Adıyaman Barosu'na baro levhasına yazılma başvurusu yaptı.

Baro, hakim adayının başvurusunu kabul etti ancak bir sonraki aşama olan Türkiye Barolar Birliği, başvurucuya ret cevabı verdi.

Türkiye Barolar Birliği'nin başvuruyu reddetmesinin ardından açılan davada, kamu görevinden ihraç edilmenin avukatlığa engel olmayacağı belirtilerek, avukatlığın kamu görevi değil, kamu hizmeti olduğuna vurgu yapıldı. 

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 18 Nisan'da karara bağladığı davada, hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma ve kovuşturma olmayan davacıyı haklı bularak Türkiye Barolar Birliği'nin ret kararının iptaline hükmetti. 

Levent Mazılıgüney: Türkiye Barolar Birliği istinafa gitmemeli

689 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen ve aldığı hukuk eğitiminin ardından yaptığı avukatlık ruhsatı için başvurusu Türkiye Barolar Birliği tarafından reddedilen Levent Mazılıgüney, Independent Türkçe'ye Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.

İhracından sonra hakkında takipsizlik kararı verilen Mazılıgüney, davalı taraf olan Türkiye Barolar Birliği'nin 23. İdare Mahkemesi'nin kararını istinafa götürmemesi gerektiğini ifade etti.

Mazılıgüney, yaptığı ilk başvurunun Ankara Barosu'nca kabul edildiğini ancak Türkiye Barolar Birliği'nin ret kararı verdiğini hatırlatarak, 21 Haziran'da yeniden avukatlık ruhsatı başvurusu yaptığını ve Ankara Barosu'nun başvuruyu kabul ederek dosyasını Türkiye Barolar Birliği'ne gönderdiğini söyledi. 

Cenk Yiğiter de faydalanabilir

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken 679 sayılı KHK ile ihraç edilen Cenk Yiğiter de, Türkiye Barolar Birliği'nin Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin kararını istinafa taşımaması halinde avukatlık stajını yapabilecek. 

Yarbay Mehmet Alkan'ın ruhsatına bakanlık itiraz etmişti

Ayrıca, 2015 yılında bir çatışmada şehit olan yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde hükümete gösterdiği tepkiyle akıllara kazınan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen yarbay Mehmet Alkan da, hukuk eğitimi almıştı.

Alkan, stajını tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatını almış ancak ancak Adalet Bakanlığı'nın açtığı dava ile yürütme durdurulmuştu.

Bakanlık, "KHK ile ihraç edilenler kamu görevinde istihdam edilemezler" hükmüne dayanarak yürütmenin durdurulmasını talep etmiş ve mahkeme yürütmeyi durdurmuştu.

Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin kararında, kamu görevi ile kamu hizmeti arasındaki farka dikkat çekilmişti. 

Etiketler: KHK, avukatlık, Ankara, İdare Mahkemesi
Okunma Sayısı: 1047
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO Rusya'yı uyardı

    Kremlin Sözcüsü: S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor

    Yargıtay Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin müebbet hapis kararını bozdu

    Haziranda tüketici fiyatları arttı: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1971 lira oldu

    Erbaş: Cinsiyetsizliğe davet eden çabalar bütün bir neslin felaketini hazırlar

    Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamanın terörle ilgisi olabilir

    'Müslüman ülkeler Kur'an’a uyarsa Batılılar gibi gelişebilir'

    NATO'dan Rusya'ya uyarı: INF Antlaşması'nın yükümlülükleri yerine getirilmeli

    Siirt'te yola tuzaklanan patlayıcı askerlerin geçişi sırasında infilak etti

    KHK ile ihraç edilen avukatlara mesleğe dönüş yolu açıldı

    İran'dan İngiltere'ye 'tankerinize el koyarız' tehdidi

    Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

    Başbağlar Katliamının acıları hâla taze

    Suriye için Astana formatında yeni bir zirve yapılması planlanıyor

    GAP ile birlikte 710 milyar kilovat saat enerji üretimi yapıldı

    Reyhanlı'da otomobil patladı: 3 ölü

    Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

    Yıl başından bu yana hava yoluyla 94 milyon yolcu taşındı

    İdlib'de muhalifler Esad rejimine direniyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sorumlu parlamenter sistem mi, darbeler mi?
    Genel

    Öcalan’ı TRT’ye çıkarırsanız böyle olur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Enflasyon oyunu
    Genel

    Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap: Boş çuval gibi devrilecek
    Genel

    KHK ile ihraç edilen avukatlara mesleğe dönüş yolu açıldı
    Genel

    Demokratik parlamenter sisteme geçilmeli
    Genel

    Üyeler hukukçu değil, kararların temyizi yok
    Genel

    AB’ye destek artıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân modern teknolojiden bahseder mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.