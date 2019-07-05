KHK ile ihraç edilen avukatlara mesleğe dönüş yolu açıldı

Ankara 23. İdare Mahkemesi, avukatlığın kamu görevi değil kamu hizmeti olduğuna hükmederek, KHK nedeniyle ruhsat ve staj başvurusu yapanlara yönelik ret kararını iptal etti.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve ardından yaptığı avukatlık başvurusu da reddedilen hakim adayının açtığı davada karar verdi.

Mahkemenin kararına göre avukatlık başvurusuna verilen ret kararı iptal edildi.

"Avukatlık kamu görevi değil kamu hizmeti"

Hakim adayı, KHK ile meslekten ihracından sonra Adıyaman Barosu'na baro levhasına yazılma başvurusu yaptı.

Baro, hakim adayının başvurusunu kabul etti ancak bir sonraki aşama olan Türkiye Barolar Birliği, başvurucuya ret cevabı verdi.

Türkiye Barolar Birliği'nin başvuruyu reddetmesinin ardından açılan davada, kamu görevinden ihraç edilmenin avukatlığa engel olmayacağı belirtilerek, avukatlığın kamu görevi değil, kamu hizmeti olduğuna vurgu yapıldı.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 18 Nisan'da karara bağladığı davada, hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma ve kovuşturma olmayan davacıyı haklı bularak Türkiye Barolar Birliği'nin ret kararının iptaline hükmetti.

Levent Mazılıgüney: Türkiye Barolar Birliği istinafa gitmemeli

689 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen ve aldığı hukuk eğitiminin ardından yaptığı avukatlık ruhsatı için başvurusu Türkiye Barolar Birliği tarafından reddedilen Levent Mazılıgüney, Independent Türkçe'ye Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.

İhracından sonra hakkında takipsizlik kararı verilen Mazılıgüney, davalı taraf olan Türkiye Barolar Birliği'nin 23. İdare Mahkemesi'nin kararını istinafa götürmemesi gerektiğini ifade etti.

Mazılıgüney, yaptığı ilk başvurunun Ankara Barosu'nca kabul edildiğini ancak Türkiye Barolar Birliği'nin ret kararı verdiğini hatırlatarak, 21 Haziran'da yeniden avukatlık ruhsatı başvurusu yaptığını ve Ankara Barosu'nun başvuruyu kabul ederek dosyasını Türkiye Barolar Birliği'ne gönderdiğini söyledi.

Cenk Yiğiter de faydalanabilir

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken 679 sayılı KHK ile ihraç edilen Cenk Yiğiter de, Türkiye Barolar Birliği'nin Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin kararını istinafa taşımaması halinde avukatlık stajını yapabilecek.

Yarbay Mehmet Alkan'ın ruhsatına bakanlık itiraz etmişti

Ayrıca, 2015 yılında bir çatışmada şehit olan yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde hükümete gösterdiği tepkiyle akıllara kazınan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen yarbay Mehmet Alkan da, hukuk eğitimi almıştı.

Alkan, stajını tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatını almış ancak ancak Adalet Bakanlığı'nın açtığı dava ile yürütme durdurulmuştu.

Bakanlık, "KHK ile ihraç edilenler kamu görevinde istihdam edilemezler" hükmüne dayanarak yürütmenin durdurulmasını talep etmiş ve mahkeme yürütmeyi durdurmuştu.

Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin kararında, kamu görevi ile kamu hizmeti arasındaki farka dikkat çekilmişti.