KHK mağduriyetleri büyüyor

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 134 bin kişi kamu görevinden ihraç edildi. KHK ile ihraç edilenlerden bir kısmı tutuklanırken, bir kısmı ise suçsuz bulunmalarına rağmen görevlerine iade edilmedi.

İhraç edilen kamu görevlilerinin aile ve çocukları ise bu süreçte toplumdan dışlandı ve mağduriyetler yaşadı. O çocuklardan biri olan 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı, 13 Ocak’ı 14 Ocak’a bağlayan gece Diyarbakır’da intihar ederek, hayatına son verdi. KHK ile ihraç edilen öğretmen babası dört yıldır Elazığ cezaevinde bulunan Bahadır’ın uzun süredir bunalım yaşadığı ve içine kapandığı bildirildi. Bahadır’ın cenazesi, Odabaşı ailesinin bulunduğu Ordu’da toprağa verildi. Cezaevindeki baba ise oğlunun cenaze törenine elleri kelepçeli olarak katılabildi.

Çocuklar bu stresi kaldıramıyor

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocuklar cezaevine gittiklerinde babalarının terörist olarak damgalandığını ve haksız muamelelere uğradığına şahit oluyor. Çocukların bu sebeple artık cezaevi ziyaretleri yapmak istemediğine dikkat çeken Gergerlioğlu, KHK’lılarda da intihar oranının çok yüksek olduğunu ifade ediyor: “Biz 5,5 yılda en az 100 KHK’lının intihar ettiğini biliyoruz. Ama KHK’lı ailelerden de çok sayıda intihar haberi aldık. Depresyonda olanların oranı yüksek, kansere yakalanma oranı normal topluma göre çok yüksek. Kime dokunsam, kiminle tanışsam, maalesef ki eşinden boşandığını çoluk çocuğunun ortada kaldığını, çocuklarının psikolojik sorunlar yaşadığını söylüyor. Toplumun ortasına mayınlar atıyoruz, bu tür iktidar politikalarıyla. Bu politikalardan lütfen vazgeçsinler. Annesini babasını suçlu olarak gördükleri ailelerin çocuklarını suçlu olarak görmesinler.”

Haber Merkezi