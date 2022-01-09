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9 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Kimliklere e-İmza yükleme işlemleri başlıyor

09 Ocak 2022, Pazar 15:50
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemlerine 10 Ocak Pazartesi günü 50 ilde başlanacak. İşlemler, nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri yarından itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek.

Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

Zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacak

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.

e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak.

Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

AA

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