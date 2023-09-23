KKM yükü zararı katladı

Gazeteci Şebnem Turhan, “KKM yükü binince Merkez’in kur farkı zararı ikiye katlandı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gazete Duvar’da yazan Turhan, 4 haftada KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarında 101.8 milyar lira düşüş olduğuna dikkat çekerek “Atılan adımlarla çıkış stratejisi uygulanmaya başlanan kur korumalı mevduatın tüm yükünün Merkez Bankası’na devredilmesi sonrasında hızla artış gösteren Merkez Bankası realize edilmemiş kur zararı 20 Eylül itibariyle 1.5 trilyon liraya yükseldi. Ekonomistler kur korumalı mevduat kur farkları ile döviz açık pozisyon taşımanın maliyetinden oluşan bu 1.5 trilyon liralık zararın Merkez Bankası’nı para basmaya iteceğine işaret ediyor. (...) Uzmanlar KKM yükünün Merkez Bankası’na devrinin bütçeyi rahatlatmayı hedeflese de Merkez Bankası’nın kârını azaltacağını ve bu nedenle Merkez Bankası’ndan Hazine’ye devredilen kârda da aynı oranda düşüş yaşanacağını vurguladı. Merkez Bankası’nın hem zararı hem de maliyeti karşılamak için para basmak zorunda kalacağına işaret eden uzmanlar bunun da yine en büyük savaşımız olan enflasyonu olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti” dedi.

Haber Merkezi