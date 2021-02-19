Kongreler vak’aları arttırır

Koronavirüs vak’alarının Karadeniz’de artmasının sebeplerini yorumlayan Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, köylerden şehre gidiş gelişlerin fazla olabileceğini söyledi.

Güven, AKP kongrelerinin vak’aları daha da arttıracağından endişeli. Sağlık Bakanlığı’nın iller bazında yüz bin kişiye düşen vak’a sayısını haftalık olarak yayımlamasıyla birlikte, Karadeniz Bölgesi’nde çok sayıda vak’a olduğu görüldü. Trabzon’da geçen hafta yüz bin kişi başına 228 vak’a düştüğü belirtildi. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Karadeniz’deki bu vak’a artışını Cumhuriyet’e değerlendiren Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, AKP kongrelerinin vaka artışlarında etkili olabileceğine dikkat çekti.

Vatandaş öfkeli

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, “Vatandaş hem ekonomik hem psikolojik olarak gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hal böyleyken, durum buyken. Ülkenin ekonomisine yön veren, yönetenlerin siyaset yapma biçimi anlaşılır gibi değil. Özellikle son günlerde düzenlenen ‘lebalep’ denilip de övünülen AK Parti kongreleri… Vatandaşta inanılmaz öfke, inanılmaz tepki var bu kongreler nedeniyle” görüşünü savundu. Yılman yazısında şunları kaydetti: “Naçizane tavsiyem kendilerine… Sokağın sesine yeniden kulak vermeleridir. Ama öyle böyle bir şekilde iktidarın nimetlerinden faydalanıyor diye; ‘Ohh her şey yolunda! Güllük gülistanlık bir ortam var!’ diyenlerin değil… Sokağın gerçek sahiplerine, gerçek seslere…”

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Kongreler bilginiz dahilinde mi yapılıyor?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, pandemi sürecinde gerçekleştirilen AKP İl Kongresi ve İl Gençlik Kolları Kongrelerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Tokdemir Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti: “Yapılan kongreler Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dâhilinde mi yapılmaktadır? Lokanta ve kahvehanelerin kapalı tutulduğu bu süreçte yapılan kongreler hastalık riskini arttırtan bir tehdit değil midir? Lokanta ve kahvehanelerde bulaşabilen virüsün tam kapasite dolu olana kongre salonlarında bulaşmamakta mıdır? Sokağa çıkma yasakları ve birçok alanda kısıtlama uygulanırken ve Bilim Kurulu’nun tavsiye ve görüşleri ortadayken binlerce kişinin bir araya geldiği bu programlar nasıl yapılabiliyor? Bakanlığınız, yapılan bu kongrelerin salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği hususunda Cumhurbaşkanlığına herhangi bir öneride bulunmuş mudur? Bundan sonraki süreçte de bu tür programlar devam edecek midir?”

Ankara – Fatih Karagöz