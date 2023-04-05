Kur Korumalı Mevduat’ta faiz yüzde 36’ya çıktı

Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) faiz ve vade sınırının kaldırılması, TL mevduat faizlerini yüzde 30’un üzerine taşıdı.

Ramazan günü sınırsız faiz kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demesinin üzerinden 15 ay geçmişken ve politika faizi yüzde 8.5 olmasına rağmen geçen hafta 35 günlük vadeye yüzde 36 faiz görülürken, KKM’de de 3 ay vadeli faiz yüzde 20’ye ulaştı. Yaşananlarla birlikte mevduat faizleri 20 yıl önceki seviyesine geldi. 10 Haber’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, şu anda vatandaş için önemli şeyin dövizin yükselmesi olduğuna dikkat çekerek, “Ekonomi yönetimi de bunu bildiği için kuru tutmak için her şeyi yapacaktır. Mevduat faizi nereye yükselirse yükselsin umurlarında değil. Seçime kadar kuru tutmak için her şeyi yapacaklar” dedi.

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