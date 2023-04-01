HÜKÜMET, DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞI ENGELLEMEK İÇİN GETİRDİĞİ KUR KORUMALI MEVDUATDA FAİZİ SINIRSIZ HALE GETİRDİ. KARARA TEPKİ BÜYÜK.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

YENİ EKONOMİ PROGRAMININ İFLASI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Nass var” diyerek Merkez Bankası faizini düşürürken, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde uygulamaya konulan Kur Korumalı Mevduat hesabında faiz sınırsız hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmî gazetenin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlülüğe girdi. Ekonomistler kararı “iflas olarak” değerlendirdi.

Milletin Dinî duygularıyla oynadın

KARARA tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “İşin gücün milletin temiz dinî duygularını istismar etmek. Sen değil miydin 'ortada Nass var, sana bana ne oluyor' diyen! Sen değil miydin sözde faizle mücadele eden! Geçen yıl 181 milyar liraya mal olan KKM rezaleti yetmezmiş gibi Ramazan günü faizde üst sınırı kaldırıyorsun” dedi.

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Ramazan günü sınırsız faiz kararı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanının kaldırılmasına tepki gösterirken, “Sen değil miydin ‘ortada Nass var sana bana ne oluyor’ diyen! Şimdi Ramazan günü faizde üst sınırı kaldırıyorsun” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı kararına göre, kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstünde olacak şekilde belirlenen azami faiz uygulamasından vazgeçildi. Yeni karar göre kur korumalı hesaplara uygulanacak asgari faiz oranı, politika faizi oranında olacak. Ancak üst faiz limit olmayacak. Faiz oranı bankalarla hesap sahipleri arasında serbestçe belirlenecek.

Sen değil miydin ‘Nass var’ diyen

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz tavanının kaldırılmasına tepki gösterdi: “İşin gücün milletin temiz dini duygularını istismar etmek.” Davutoğlu şöyle devam etti: “Sen değil miydin ‘ortada Nass var sana bana ne oluyor’ diyen! Sen değil miydin sözde faizle mücadele eden! Geçen yıl 181 milyar liraya mal olan KKM rezaleti yetmezmiş gibi Ramazan günü faizde üst sınırı kaldırıyorsun.”

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“Tarihin en faizci en adaletsiz iktidarısınız”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabında KKM’de faiz sınırının kaldırılmasını değerlendirirken, “KKM sonrası kamunun döviz açık pozisyonu 2022 sonunda 258 milyar $’a çıktı. (An itibarıyla tahminim 280 milyar$.) Yani kurdaki her 1 TL sıçramanın kamuya net yükü yaklaşık 280 milyar TL olacak” diye yazdı.

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İktisatçı ve bankacı Serkan Özcan da “Sevsinler faiz mücadelenizi!” derken, “2022’de 181 milyar TL kamu yükü yaratan KKM’de faiz tavanını komple kaldırdınız! Küçük bir azınlık dolar almasın diye uydurduğunuz KKM, artık dövizin artışını durduramayınca faizin önünü hepten açtınız! Tarihin en faizci en adaletsiz iktidarısınız!” ifadelerini kullandı.

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Örtülü faiz artışı

Finans uzmanı Ömerhan Karamahmutoğlu ise, “Önce tüm dünyanın tersi yönde kararlar alıp, KKM diye zarar ziyan bir ürün çıkartacaksın, Nas diyeceksin, sonra ben ortalığı batırdım, e sözümü de yiyemiyorum faiz arttıramıyorum ama KKM’deki faiz tavanını serbest bırakıyorum diyip örtülü faiz artışı yapıp en kritik süreçte…” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ekonomist Uğur Gürses de “KKM’nin iflas belgesi” ifadesini “Her şeyi ‘çözmek’ için faizleri baskılayıp enflasyonun altına çekiyorsun, kur-enflasyon patlıyor, vatandaş-şirketler TL’den kaçıyor, KKM ‘icat’ ediyorsun kur farkını bütçeden ve para basarak karşılyorsun, yürümüyor, faizi serbest bırakıyorsun...” diyerek durumu net bir şekilde ortaya koydu.

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Ekonomi politikaların resmen iflası

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 2022 yılı hasar raporunu yazdım. Yanlış ekonomi politikalarının yurttaşa yükü sadece bu alanda bile 200 milyar liranın üzerinde. Umarım 2023 yılında karşılaşacağımız hasarın bir öncüsü niteliğinde olmaz…Faiz artırımı yapmak bir yana “Nass var” deyip düşürdüğün için kur sürekli artsın, vatandaş dövize yönelsin... Vatandaşı TL’ye çekmek için KKM’yi çıkar, kur farkını vergilerle finanse et. Halkın cebinden bir yılda 200 milyar TL çıksın... En sonunda o kadar berbat bir duruma düş ki…” dedi. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ise durumu, “Aralık 2021’de KKM ilanı, devletin Erdoğan’ın akıl dışı ekonomi politikalarına kefil edilmesiydi. Geçen yıl bu kefalete 200 Milyar TL ödedik. Millet üzerinde vahşi deney yapıldı. KKM’de üst sınırın kaldırılması bu politikaların resmen iflasıdır. Tasfiye kurulu da 14 Mayıs’ta” cümleleriyle olanı özetledi.