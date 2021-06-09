‘Mafya araştırılsın’a da red

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin mafya - devlet ilişkilerinin boyutlarının araştırılması için verdiği önerge reddedildi.

Önergenin görüşmelerinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, “Haydi yargı bunu yapmıyor, gelin, bu önergemize kabul oyu verin; bu devleti kirleten, bu devleti çürüten kimse -evet, devlet şu anda çürüyor- araştıralım, suçsuz olanları aklayalım, suçluları cezalandıralım, daha doğrusu yargıya götürelim; gelin, biz araştıralım diyoruz” dedi. CHP’nin mafya - devlet ilişkilerinin boyutlarının araştırılması için komisyon kurulmasına ilişkin talebinin gündeme alınması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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