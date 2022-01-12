Mahkemelerde adil yargılama yok

AYM BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN: BAŞINDAN BERİ ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULARDA İHLAL KARARLARIMIZIN YÜZDE 77’Sİ ÂDİL YARGILANMA HAKKI İÇİN. BU ORAN VAHİM BİR DURUMA İŞARET EDİYOR.

BAŞVURULARIN DÖRTTE ÜÇÜ

“Mahkememize 2021'de 66 bin 121 başvuru yapıldı. Ve bu başvuruların yüzde 73'ünden fazlası âdil yargılanma hakkı için. Başka bir ifadeyle geçen yıl mahkememize yapılan başvuruların yaklaşık dörtte üçü, âdil yargılanma hakkına ilişkin şikâyetleri kapsamaktadır.”

ÇÖZMEK HEPİMİZİN GÖREVİ

“Başlangıçtan itibaren verdiğimiz toplam ihlallerin yüzde 77'si âdil yargılanmaya dahildir. Bu sayı ve oranlar bize vahim bir durumu işaret ediyor. Âdil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var. Bu meseleyi çözmek de hepimizin ortak görevi.”

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Mahkemelerde âdil yargılama yok



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan 2021 yılında yapılan başvuruların hemen hemen dörtte üçünün Âdil yargılanma hakkı için olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan 2021 yılında yapılan başvuruların hemen hemen dörtte üçünün âdil yargılanma hakkı için olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, mahkemeye 2021 yılında 66 bin 121 bireysel başvuru yapıldığını ve bunların yüzde 73’ünden fazlasının âdil yargılanma hakkı için olduğunu söyledi. Arslan, “Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor. Âdil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var” diye konuştu. AYM Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde, ‘Anayasal Bir Güvence Olarak Silâhların Eşitliği İlkesi’ konulu bir sempozyum düzenlendi. AYM Yüce Divan Salonu’nda gerçekleşen sempozyumda bir konuşma yapan Arslan, bireysel başvuru istatistiklerinin endişe verici olduğunu belirtti.

Başvuruların yüzde 73’ü adil yargılanma hakkı için

“Bireysel başvurunun uygulamaya başlandığı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren yapılan başvuruların büyük bir kısmı âdil yargılanma hakkına erişmek içindir” diyen Arslan “Mahkememize 2021’de 66 bin 121 başvuru yapıldı. Ve bu başvuruların yüzde 73’ünden fazlası adil yargılanma hakkı için. Başka bir ifadeyle geçen yıl mahkememize yapılan başvuruların yaklaşık dörtte üçü, âdil yargılanma hakkına ilişkin şikâyetleri kapsamaktadır. İhlâl sınırları bakımından da durum çok farklı değil. Başlangıçtan itibaren verdiğimiz toplam ihlâllerin yüzde 77’si âdil yargılanmaya dahildir. Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor. Âdil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var. Bu meseleyi çözmek de hepimizin ortak görevi” diye konuştu. Arslan sözlerine şöyle devam etti: “Buna yönelik bizim önerimiz, Anayasa Mahkemesi’nin gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuruda âdil yargılanma hakkına ve bu hakkın ihlâline yönelik değerlendirmelerinin idari ve yargısal makamlar tarafından dikkatli şekilde ele alınması ve çözüm yollarının bulunmasıdır. Âdil yargılanma hakkının korunmadığı, ihlâllerin önlenemediği bir ülkede hukuk devletinin tüm kurallarıyla korunması da mümkün değildir.”