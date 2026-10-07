"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Kuvvet hakta olmalı

07 Ekim 2026, Çarşamba 22:00
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsam el-Beşir, Filistin meselesi ve barış arayışını Bediüzzaman Said Nursî’nin “Kuvvet hakta olmalı; hak kuvvette olmamalı” sözüyle değerlendirdi. El-Beşir, bu ölçünün hak ve adalet temelinde bir barış anlayışını ortaya koyduğunu belirtti.

Mehtap Yıldırım Yükselten-Yeni Asya

13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu’nda konuşan Prof. Dr. İsam el-Beşir, Bediüzzaman Said Nursî’nin kuvvet ve hak arasındaki ilişkiye dair sözünü hatırlatarak, barışın güçlünün iradesine göre değil, hak ve adalet esaslarına göre kurulması gerektiğini söyledi. Konuşmasında Bediüzzaman’ın hak ve adalet ölçüsünü öne çıkaran el-Beşir, zulme uğrayan milletlerin haklarının korunması ve hakkın yanında kuvvet bulunması gerektiğini ifade etti. Barış adına oluşturulan uluslararası yapıların zulmü önleyip önleyemediğini sorgulayarak, “Hakları elinden alınan her milletin hakkı korunmalı; çünkü hakkın yanında mutlaka kuvvet de bulunmalıdır” dedi.

Amerika samimi değil

Amerika’nın barışın hamisi olduğu düşüncesini de eleştiren el-Beşir, barış adına halkları ve milletleri bir araya getirdiğini söyleyen uluslararası yapıların zulmü önleyemediğini söyledi. El-Beşir, “Bu barış söylemi, hak ve adalet ölçüsünde samimi bir barış sevgisine dayanmıyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin ifade ettiği gibi, ‘Kuvvet hakta olmalı; hak kuvvette olmamalı’” dedi.

Ümmetin ortak meselesi

Filistin meselesinin imanî ve itikadî bir mesele, mukaddesatı ilgilendiren bir dava olduğunu vurgulayan el-Beşir, bu davanın zaman içinde ümmetin ortak meselesi olmaktan çıkarılarak farklı başlıklara indirgendiğini kaydetti. Önce Arap-İsrail, ardından İsrail-Filistin çatışması olarak sunulmasının büyük bir sapma olduğunu belirten el-Beşir, davanın yeniden bütüncül biçimde kavranması gerektiğini söyledi. "Dava, tabiî mecrasına dönmeli, tevhid ve mukaddesat çerçevesinde bütüncül biçimde kavranması esas alınmalıdır." dedi.

Samimiyetle harekete geçmeliyiz

Beşir, "Bir de farklı alanlarda yürütülen normalleşme var: siyasî, diplomatik, kültürel, sosyal, medyatik ve sanatsal normalleşme… Bütün renkleri ve boyutlarıyla bu normalleşme, Müslümanların zihnindeki psikolojik engeli kırıyor. Birbirine saygı duyulan bir toplumda barış içinde yaşamaktan söz edebiliriz. Fakat topraklara, mukaddesata ve insanların namusuna saldıran işgalci bir yapıdan söz ediyoruz. Ümmetin vazifesi, bu mesele karşısında samimiyetle harekete geçmektir." dedi. 

Ümitvarız çünkü Kur'ân ümmetiyiz

El-Beşir, “İbrahimî” çağrıların da Müslümanların şuurunda doğru biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz Kur’ân ümmetiyiz, Hâtemü’l-Enbiyâ’nın ümmetiyiz. Bu mesajların düzeltilerek Müslümanların şuurunda yer alması gerekir. Ne yazık ki bazı âlimler bu ilmi siyasallaştırıp hakikatleri çarpıtarak ümmetin azmini kırmaya çalıştı. Fakat Allah’ın lütfuyla Gazze-i İzzet’te mübarek bir gençlik yetişti. Geceler onları yıkmadı; düşmanlar onları sindiremedi. Bu gençler, ümmetin yeniden ayağa kalkması ve doğru istikamette bilinçlenmesi için bir hareketin öncüsü oldular. Ümmeti doğru yola yöneltecek bir şuur ve fikir taşıdılar. Ümitsizliğe, karamsarlığa ve yılgınlığa kapılmamak gerekir. Zorlukla beraber kolaylık vardır; nimet, belâ zamanında da gelir. Günler karanlık ve hadiseler çetin olsa da sağlam adımlar atmaktan geri durmamalıyız. Sabırla, temizliğimizi ve vakarımızı koruyarak yolumuza devam etmeliyiz. Başarı Allah’tandır. Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Etiketler: Bediüzzaman, Said Nursî, İsam el-Beşir, Filistin davası, Gazze, Filistin meselesi, hak ve adalet, kuvvet ve hak, barış arayışı, İslâm dünyası, İslâm ümmeti, ümmetin birliği, mukaddesat, işgal, zulüm, uluslararası hukuk, çifte standart, normalleşme, siyasî normalleşme, kültürel normalleşme, Kur’ân ümmeti, Gazze gençliği, 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı
Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 25 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

    Diplomasiye dönme çağrısı

    İngiltere, 27 İsrailli diplomatı sınır dışı edecek

    'Fon vurgununda adları geçenlerin çoğu AKP’li'

    Fon dosyasında fail iktidardır

    Çizimleriyle Filistinli çocukların sesi oldular

    Trump’ın emir askerliğini kabul etmiyoruz

    Dert var, derman da var - Risale-i Nur okullarda okutulsun

    Bediüzzaman, topluma yol gösteriyor

    Kuvvet hakta olmalı

    2026-ALES/3 başvuruları başladı

    Esenyurt'ta bir lisede bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

    “Denetim mekanizmaları neden devreye girmedi?”

    Siyonizm felâket getirdi

    Alın teriyle kazanmalıyız

    ABD Mekke İttifakına minnettar!

    Türkiye’de enflasyon ortalamanın 7,3 katı

    “Fon”un yurt dışı ayağı Meclis’te

    “Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 25 kişi öldü, 100 kişi yaralandı
    Genel

    Yönetmen Osman Gökmen: Dizilerden iyi bir şey çıkması çok zor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.