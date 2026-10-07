Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsam el-Beşir, Filistin meselesi ve barış arayışını Bediüzzaman Said Nursî’nin “Kuvvet hakta olmalı; hak kuvvette olmamalı” sözüyle değerlendirdi. El-Beşir, bu ölçünün hak ve adalet temelinde bir barış anlayışını ortaya koyduğunu belirtti.

Mehtap Yıldırım Yükselten-Yeni Asya

13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu’nda konuşan Prof. Dr. İsam el-Beşir, Bediüzzaman Said Nursî’nin kuvvet ve hak arasındaki ilişkiye dair sözünü hatırlatarak, barışın güçlünün iradesine göre değil, hak ve adalet esaslarına göre kurulması gerektiğini söyledi. Konuşmasında Bediüzzaman’ın hak ve adalet ölçüsünü öne çıkaran el-Beşir, zulme uğrayan milletlerin haklarının korunması ve hakkın yanında kuvvet bulunması gerektiğini ifade etti. Barış adına oluşturulan uluslararası yapıların zulmü önleyip önleyemediğini sorgulayarak, “Hakları elinden alınan her milletin hakkı korunmalı; çünkü hakkın yanında mutlaka kuvvet de bulunmalıdır” dedi.

Amerika samimi değil

Amerika’nın barışın hamisi olduğu düşüncesini de eleştiren el-Beşir, barış adına halkları ve milletleri bir araya getirdiğini söyleyen uluslararası yapıların zulmü önleyemediğini söyledi. El-Beşir, “Bu barış söylemi, hak ve adalet ölçüsünde samimi bir barış sevgisine dayanmıyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin ifade ettiği gibi, ‘Kuvvet hakta olmalı; hak kuvvette olmamalı’” dedi.

Ümmetin ortak meselesi

Filistin meselesinin imanî ve itikadî bir mesele, mukaddesatı ilgilendiren bir dava olduğunu vurgulayan el-Beşir, bu davanın zaman içinde ümmetin ortak meselesi olmaktan çıkarılarak farklı başlıklara indirgendiğini kaydetti. Önce Arap-İsrail, ardından İsrail-Filistin çatışması olarak sunulmasının büyük bir sapma olduğunu belirten el-Beşir, davanın yeniden bütüncül biçimde kavranması gerektiğini söyledi. "Dava, tabiî mecrasına dönmeli, tevhid ve mukaddesat çerçevesinde bütüncül biçimde kavranması esas alınmalıdır." dedi.

Samimiyetle harekete geçmeliyiz

Beşir, "Bir de farklı alanlarda yürütülen normalleşme var: siyasî, diplomatik, kültürel, sosyal, medyatik ve sanatsal normalleşme… Bütün renkleri ve boyutlarıyla bu normalleşme, Müslümanların zihnindeki psikolojik engeli kırıyor. Birbirine saygı duyulan bir toplumda barış içinde yaşamaktan söz edebiliriz. Fakat topraklara, mukaddesata ve insanların namusuna saldıran işgalci bir yapıdan söz ediyoruz. Ümmetin vazifesi, bu mesele karşısında samimiyetle harekete geçmektir." dedi.

Ümitvarız çünkü Kur'ân ümmetiyiz

El-Beşir, “İbrahimî” çağrıların da Müslümanların şuurunda doğru biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz Kur’ân ümmetiyiz, Hâtemü’l-Enbiyâ’nın ümmetiyiz. Bu mesajların düzeltilerek Müslümanların şuurunda yer alması gerekir. Ne yazık ki bazı âlimler bu ilmi siyasallaştırıp hakikatleri çarpıtarak ümmetin azmini kırmaya çalıştı. Fakat Allah’ın lütfuyla Gazze-i İzzet’te mübarek bir gençlik yetişti. Geceler onları yıkmadı; düşmanlar onları sindiremedi. Bu gençler, ümmetin yeniden ayağa kalkması ve doğru istikamette bilinçlenmesi için bir hareketin öncüsü oldular. Ümmeti doğru yola yöneltecek bir şuur ve fikir taşıdılar. Ümitsizliğe, karamsarlığa ve yılgınlığa kapılmamak gerekir. Zorlukla beraber kolaylık vardır; nimet, belâ zamanında da gelir. Günler karanlık ve hadiseler çetin olsa da sağlam adımlar atmaktan geri durmamalıyız. Sabırla, temizliğimizi ve vakarımızı koruyarak yolumuza devam etmeliyiz. Başarı Allah’tandır. Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.