“Denetim mekanizmaları neden devreye girmedi?”

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında fon soruşturmalarına değinerek, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) aldığı kararlarla bazı yönetim şirketlerine ait yatırım fonlarının tasfiye sürecine alınmasının, yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren ciddi bir mesele haline geldiğini kaydetti.

Devletin görevinin sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekle sınırlı olmadığına işaret eden Kılıç, “Devletin asıl görevi, sorun büyümeden onu tespit etmek, vatandaşın mağdur olmasını engellemek ve piyasalarda güveni sağlamaktır. Denetim mekanizmaları neden zamanında devreye girmedi? Riskler daha önce neden görülmedi? Görüldüyse neden gerekli tedbirler alınmadı ve en önemlisi vatandaşın mağduriyetinden kim sorumlu?” şeklinde konuştu. AA

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