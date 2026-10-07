Bediüzzaman, topluma yol gösteriyor

Fas eski Başbakanı ve psikiyatrist Saadeddin el-Osmanî, toplumsal meselelerin çözümünde Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirlerinin yol gösterdiğini söyledi.

Mehtap Yıldırım Yükselten-Yeni Asya

13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu’nun "Kur'ân ve sünnet ekseninde modern çağın sosyal meselelerine çözümler" başlıklı oturumunda konuşan Fas eski Başbakanı ve psikiyatrist Saadeddin el-Osmanî, aile problemleri, uyuşturucu ve dijital dünyanın etkilerine karşı Bediüzzaman'ın fikirlerinden hareketle imanî terbiyenin, bilimsel bilginin ve toplumsal dayanışmanın birlikte güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bediüzzaman’ın "iki kitap" yaklaşımı

El-Osmanî, birinci ilke olarak "Kur’ân ve Sünnet’ten örfe bağlı meseleler için her zaman ayrıntılı ve kesin çözümler çıkarmaya çalışmamalıyız. Bu kaynaklar bize yönelişler, ilkeler, değerler ve amaçlar gösterir. İkinci ilke, Bediüzzaman Said Nursî’nin vurguladığı 'Allah’ın yazılı kitabı ve kâinat kitabı' anlayışıyla ilgilidir. Bu mesele şöyle anlaşılabilir: Toplumsal sorunlara çözüm yollarının bir kısmı Kur’ân ve Sünnet’te açıkça yer alır; bir kısmını ise Allah’ın görünen kitabını, yani insan topluluklarını, onların gelişimini ve işleyiş kanunlarını dikkatle inceleyerek bulabiliriz" diye konuştu.

Çocuklarımızı çağa uygun yetiştirmeliyiz

Çağdaş dünyada karşılaştığımız problemlere uygun çözümler geliştirmek ve yeni yollar bulmak ve düşüncemizi yenilememiz gerektiğini ifade eden El-Osmanî, "Hz. Ömer’in (ra) şöyle dediği aktarılır: 'Çocuklarınızı kendi zamanınız için değil, onların zamanı için yetiştirin; çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratıldılar.' Eğitim yöntemleri de değişiyor. Eskilerin uyguladığı yöntemler, bugünün nesli için uygun olmayabilir." dedi.

Dijital dünya evimize izinsiz giriyor

El-Osmanî şunları kaydetti: "Eskiden kötü fikirlerin, örneğin ilhadın yayılması için ilkel yöntemlere ihtiyaç duyulurken bugün bu içerikler dijital dünya aracılığıyla izinsizce evinize girebiliyor. Anne baba bundan haberdar olmayabiliyor; çocukları uzaktaki bir ülkeden biriyle iletişim kurabiliyor. Bu kişi, bizim değerlerimizden farklı değerler ve anlayışlar aktarabiliyor. Dijital alanı çocuklara ve toplumlara zarar vermek için kullanmaya çalışan çeteler de var. Dijital dünyanın toplum üzerinde büyük etkisi bulunuyor ve bu meseleye yönelik çözümler gerekiyor."

Toplumsal krize üçlü reçete: İman, bilgi, dayanışma

El-Osmanî, toplumsal sorunlara yönelik üç temel çözüm yolunun birincisinin Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinden hareketle imanî terbiyenin güçlendirilmesi olduğunu söyledi. İkincisinin bilim ve bilgi, üçüncüsünün ise toplumun fertleri ve grupları arasındaki yardımlaşma ve iş birliği oluğunu ifade etti. El-Osmanî, "Toplumsal dayanışma, toplum içindeki iş birliği ve iyilikte, takvada yardımlaşma; günümüzde toplumların karşı karşıya olduğu bu tür meseleler için bir güvence oluşturur. Bu, çok önemli bir yaklaşımdır. Bu alanda katkı sunan herkes, günümüzün toplumsal sorunlarının çözümüne de katkı sağlamış olur. Allah Teâlâ’dan bizi hayırlı işlerde muvaffak kılmasını ve doğru yola iletmesini niyaz ediyorum." dedi.