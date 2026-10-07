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8 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Çizimleriyle Filistinli çocukların sesi oldular

07 Ekim 2026, Çarşamba 23:05
“Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliğinde Türkiye’nin 81 ilinde binlerce kişi Filistinli çocuklar için çizdi; etkinliğin bu yıl ilk kez gerçekleştirildiği Suriye ve Gazze de buluşmanın önemli bir parçası oldu.

 

Adnan Solmaz-Ankara

Filistinli çocukların nesillerdir yaşadıklarını gündemde tutmak, işgalci İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmek ve Filistin konusunda toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği, 7 Ekim’in üçüncü yılında yeniden binlerce kişiyi bir araya getirdi. İlk kez 2024 yılında başlatılan etkinlik, bu yıl da Türkiye’nin 81 ilinde farklı yaşlardan binlerce kişiyi Filistinli çocuklar için bir araya getirdi. İstanbul’daki buluşmanın adresi ise Sultanahmet Meydanı oldu.

Gün boyunca meydanda oluşturulan çizim alanlarında çocuklar, gençler ve yetişkinler Filistin’e dair duygu ve düşüncelerini resimlerle ifade etti. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Sultanahmet’te yabancı turistler de çizimlere katılarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getirdi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen basın açıklamasında ise Gazze’de üç yıldır devam eden soykırıma ve Filistinli çocukların karşı karşıya kaldığı şartlara dikkat çekildi.

Sizi görüyoruz, duyuyoruz, unutmadık

7 Ekim 2023’ten bu yana geçen üç yıla ve Gazze’de devam eden soykırıma dikkat çeken Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, ateşkesin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Gazze’de insani koşulların ağır seyrini sürdürdüğünü belirtti. Bu süreçte yaşanan ateşkes ihlallerine ilişkin verileri de paylaşan Yılmaz, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 5 bin 147 ihlal yaşandığını, bu ihlaller sonucunda 1.421 Filistinlinin şehit olduğunu ve yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ifade etti. Gazze’deki çocuklara “Sizi görüyoruz. Sizi duyuyoruz. Sizi unutmadık. sözleriyle seslenen Yılmaz, yapılan her çizimin bu dayanışmanın bir ifadesi olduğunu vurguladı. Filistinli çocukların savaş, açlık ve kayıplar yerine evlerini, okullarını, oyunlarını, arkadaşlarını ve geleceklerini konuşabildiği günlere kavuşması temennisinde bulunan Yılmaz, “Gazze’nin sesi olmaya, Gazze’yi konuşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Dünya çocuklar için güzel bir yer olsun

“Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliğinin Gazze’de yaşananlar karşısındaki duruşun bir ifadesi olduğunu belirten Yılmaz, çocukların çizimleriyle özgürlüğü, evlerine dönen çocukları, yeniden açılan okulları ve bombaların olmadığı bir geleceği anlattığını söyledi. Filistinli çocukların sesi olan 12 yaşındaki Alya Yıldız Şebik “Filistinli çocuklar uykularından savaşa uyanmasın, özgürce büyüsünler istiyoruz. Dünya çocuklar için çok daha güzel bir yer olsun istiyoruz” dedi. Filistinli çocuklarla bir gün yan yana resim yapabilme umudunu da paylaşan Alya, “İnanıyoruz ki bir gün Filistinli arkadaşlarımızla birlikte nice umut dolu resimler çizeceğiz” diye konuştu.

Etiketler: Filistinli çocuklar, Gazze, Filistin, İsrail, soykırım, Yetim Vakfı, Filistinli Çocuklar İçin Çiz, Sultanahmet Meydanı, 7 Ekim, çocuk hakları, Gazze’de ateşkes ihlalleri, Filistin’e destek, dayanışma, farkındalık etkinliği, çocukların sesi, Adnan Solmaz
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