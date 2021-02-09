‘Masum’ dedikleri Atıf Hocayı astılar

Ankara İstiklâl Mahkemesi HÂkimi Kılıç Ali’nin karardan kısa bir süre önce gazetecilere ‘masum’ olduğunu söylediği İskilipli Atıf Hoca ve Babaeski Müftüsü Ali Rıza Efendi hakkında kararı verildiği ortaya çıktı.

İskilipli Atıf Hoca’nın idam edilmesinin yıl dönümünde yürekleri sızlatan gerçek. Ankara İstiklâl Mahkemesi Hâkimi Kılıç Ali’nin karardan kısa bir süre önce gazetecilere ‘masum’ olduğunu söylediği Atıf Hoca hakkında idam kararı verildiği ortaya çıktı. Bugün İskilipli Atıf Hoca’nın idam edilmesinin yıl dönümü. Ankara İstiklâl Mahkemesi Hâkimi Kılıç Ali’nin karardan kısa bir süre önce gazetecilere ‘masum’ olduğunu söylediği İskilipli Atıf Hoca ve Babaeski Müftüsü Ali Rıza Efendi hakkında idam kararı verildiği ortaya çıktı. Ahmet Nedim tarafından 1993 yılında yayına hazırlanan, “Ankara İstiklâl Mahkemesi Zabıtları 1926” o dönemde yaşanan olaylara ışık tutuyor. İstiklâl Mahkemesi kayıtları idama mahkûm olan İskilipli Atıf Hoca’nın Şapka Kanunu’ndan yaklaşık 2 yıl önce kaleme aldığı “Frenk Mukallitliği ve Şapka (Batı Taklitçiliği ve Şapka)” adlı kitabından dolayı mahkeme karşısına çıkarıldığını ortaya koyuyor. Atıf Hoca’nın kitabı kanundan önce çıkardığını ve kanundan sonra piyasaya sürmediğini tanıkların şahitliğiyle anlatmasına rağmen mahkeme heyetinin suçlamalarına devam ettiği görülüyor. Mahkeme heyeti kanunun ardından toplatılan kitabın, Şapka Kanunu’na karşı Anadolu’da çıkan isyanları da İskilipli Atıf’ın kitabına bağlıyor.

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Atıf Hoca ilim ve dâvâ adamı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 4 Şubat 1926 yılında İstiklâl Mahkemesi’nce idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın 95. ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen anma programına katılmasına yönelik tepkilere cevap verdi.

Mustafa Çiftçi, Atıf’ı ‘ilim, aksiyon ve dava adamı’ olarak tanımlayarak, “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. İstiklâl Mahkemesi’nce 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın 95. ölüm yıldönümünde mezarı başında gerçekleştirilen anmaya katıldığı için eleştirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, şunları söyledi, “1876-1926 yıllarında yaşayan ilim, aksiyon ve dâvâ adamı M. Atıf Efendi’yi geçen yıl da (2020) Valiliğimiz, Çorum Belediye Başkanlığımız, Hitit Üniversitemiz ve Atıf-Der işbirliğiyle anmış ve bilimsel bir sempozyumda ilmî, içtimaî ve siyasî yönleriyle ele almıştık. Gayemiz İskilipli M. Atıf Efendiyi tartışmalı alandan ilmî alana çekmek, eserleri ve hayatıyla değerlendirmek, nihaî hükmü aziz milletimizin vicdanına bırakmaktı. Bu yıl da düzenlemeyi düşündüğümüz sempozyumu pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik, onun yerine bu yıl Atıf-Der’in organize ettiği şekliyle sade bir kabir ziyareti ve mevlid programıyla sınırlı tuttuk.”