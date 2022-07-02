"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Meclis tatile girdi

02 Temmuz 2022, Cumartesi 19:33
İktidarın değişmesi durumunda olası kadro değişimine karşı görevden alınabilecek TBMM üst yöneticilerinin yine aynı çatı altında güvenceli ve maaşı yüksek kadrolara getirilmesini öngören; ayrıca ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2022’ye kadar ara verdi. AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler’in ilk imzacısı olduğu yasa, geçici ve ihdas maddeleriyle birlikte 65 maddeden oluşuyor. Yasa ile kamu görevlilerinin ek göstergeleri artırılarak yeniden düzenlendi. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını yaptırmamış olan öğrenciler, geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın eğitimlerine devam edecek. Genel kurulda kabul edilen önerge ile varlık barışında başvuru süresi de uzatıldı. Varlık barışından yararlanmak isteyenler 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirimde bulunmaları gerekecek. Bu arada, TBMM, dünden itibaren tatile giren Meclis’te on komisyon çalışmaya devam edecek.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da peş peşe 3 deprem: 5 kişi öldü, 84 kişi yaralandı

    Ecdat yadigarı camiler çocuk sesleriyle şenlendi

    AB, sivil ölümüyle sonuçlanan suçları kınadı

    MSB: 2 güvenlik korucusu şehit oldu

    Hukuk ve demokrasi ile güçü olunur

    16 tutuklama, 30 gözaltı

    İlk zam sigaraya

    7000 TL olmalıydı

    Madımak’ta ölenler anılıyor

    Yargıyı sopa olarak kullanmak yanlış

    Sandık zamanı gelmiş

    Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu

    Enflasyon ateşini söndürün

    İran: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonuna karşıyız

    Hindistan'da tek kullanımlık plastikler yasaklandı

    2 güvenlik korucusu şehit oldu

    Otobüs biletleri bayram öncesi tükendi, 8 bin ek sefer düzenlenecek

    Haziranda ihracat arttı

    ABD, Ukrayna’ya 820 milyon dolarlık yardım yapacak

    TÜİK, pazartesi günü enflasyonu açıklayacak

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masanın adı Demokrasi İttifakı olmalı
    Ahmet BATTAL

    Şuyuu vukuundan better
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’dan istifade ettiğim tarik
    Cevher İLHAN

    “Veto fırsatı”nı heba
    Ali Demir

    Zülfikar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dikkatsizlik ve gaflet” de aldatır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Memur zammı belli oluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.