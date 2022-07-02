Meclis tatile girdi

İktidarın değişmesi durumunda olası kadro değişimine karşı görevden alınabilecek TBMM üst yöneticilerinin yine aynı çatı altında güvenceli ve maaşı yüksek kadrolara getirilmesini öngören; ayrıca ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2022’ye kadar ara verdi. AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler’in ilk imzacısı olduğu yasa, geçici ve ihdas maddeleriyle birlikte 65 maddeden oluşuyor. Yasa ile kamu görevlilerinin ek göstergeleri artırılarak yeniden düzenlendi. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını yaptırmamış olan öğrenciler, geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın eğitimlerine devam edecek. Genel kurulda kabul edilen önerge ile varlık barışında başvuru süresi de uzatıldı. Varlık barışından yararlanmak isteyenler 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirimde bulunmaları gerekecek. Bu arada, TBMM, dünden itibaren tatile giren Meclis’te on komisyon çalışmaya devam edecek. Ankara - anka

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