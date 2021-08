TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONRASINDA AÇIKLANAN ZAM ORANLARI TEPKİYLE KARŞILANDI: MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN HEZİMET, SENDİKALAR İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ.

ELDEKİ SIFIR, EKSİYE DÖNÜŞECEK

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi: “Enflasyon farklarından oluşan zam oranları, reel enflasyonla TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oran-larındaki farktan dolayı çoktan eksiye geçecek. Yapılan zam oranları eldeki sıfırı da eksiye dönüştürecek.”

%21’LE BAŞLAYIP %12 İLE BİTİYORSA

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: “Zam üzerine enflasyon farkı, henüz memurun ve emeklinin cebine bir kuruş girmeden gerçek enflasyonla buharlaşıyor. Yüzde 21 ile başlayan görüşmeler yüzde 12 ile bitiyorsa bu çalışanlar için fiyasko ve büyük bir hezimettir.”

Memur zammında hayal kırıklığı

Hükümetle yetkili sendika arasında yapılan 6. toplu sözleşme görüşmeler, milyonlarca memur ve emekliyi hayal kırıklığına uğrattı.

Hükümetle yetkili sendika arasında yapılan 6. toplu sözleşme görüşmelerinin milyonlarca memur ve emeklileri ile aile fertleri nezdinde güvensizlik ve hayal kırıklığına sebep olduğunu söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda toplu sözleşme görüşmeleri memur ve emekliler için hezimet, sendikalar için büyük bir utançla sonuçlandığını söyledi. 6. Toplu sözleşme görüşmelerini değerlendiren Çelebi, “Sayın Bakan kendi bakanlığının denetlediği, yasalara uygun kurulan ve iş yapan sendikaları hangi kriterlere göre merdiven altı olarak nitelediğini açıklamalıdır. Çalışma hayatını demokratikleştirip geliştiren, özgürleştiren sendika enflasyonunun önüne geçmek yerine, ülkeyi kasıp kavuran, milleti her geçen gün daha da fakirleştiren enflasyonu önlemeye çalışmalıdır. Yaptığı bu talihsiz açıklama için özür dilemelidir” diye konuştu.

Eldeki sıfır da eksiye dönecek

Varılan anlaşamaya göre maaşlara yapılması planlanan 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam oranları, reel enflasyonla TÜİK’ in açıklayacağı enflasyon oranlarındaki farktan dolayı çoktan eksiye geçeceğini söyleyen İshak Çelebi, “Yapılan zam oranları eldeki sıfırı da eksiye dönüştürecektir” dedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, gelinen noktada taviz vermeyecekleri ve vazgeçmeyecekleri taleplerini ilettiklerini belirterek, “Özellikle kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyacak olan refah payı uygulamasının hayata geçirilmemesi, seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, yardımcı hizmetlilere ilişkin hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi; ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleşme metnindeki bağlayıcı olmayan muğlak ifadeler nedeniyle mutabakat metnine itirazlarımızı dile getirdik” dedi.

Bu böyle gitmez

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, toplu iş görüşmeleri sonrası açıklanan zamlara tepki göstererek, “Bunun adı zam değil gamdır” yorumunda bulundu. Sendikaların 2022 yılı için yüzde 21 isteğini ancak yüzde 12 zam verildiğini hatırlatan Nihat Yeşil, “Ne refah payına tamam dediler, ne de TÜİK’in her ay destan yazdığı enflasyon oranlarına göre bir denkleştirmeye gittiler. Şu an enflasyon neredeyse % 19 olmasına rağmen bu rakamı dahi baz almaya tenezzül etmediler. Her sene masayı terk etme tiyatrosu yaşanırdı, onu dahi yapma gereğinde bulunmadılar. Bu zam oranlarıyla tam anlamıyla sefalet dönemini aralıyorlar. Yükselen işsizlik dalgası nedeniyle çalışanlara aba altından sopa gösteriyorlar ama bu böyle gitmeyecek” diye konuştu. Yeşil, “TBMM iradesiyle bir dakikada çözülecek bir konu üç yıldır iktidarın bilinçli manipülasyonuyla öteleniyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor” ifadelerini kullandı.

Büyük hezimet

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, partisinin memur maaşlarına yapılan zamla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: “Zamlar, hükûmetin gerçeklikten kopuk enflasyon tahminleri üzerinden yapılmaktadır. İşçi, memur ve emeklilerimizin aldıkları artışlar, zamlar ve vergiler sonucunda hızla erimektedir. Hükûmet, bütçeyi tekrar bir borç ve faiz bütçesi haline getirdiği için işçi ve memurlarımıza hak ettikleri imkânları sağlayamaz hale gelmiştir. İşçilere, memurlara ve emeklilere yapılan zamlar, geçmiş mağduriyetleri gidermekten ve geleceğe yönelik enflasyona karşı çalışanlarımızı korumaktan uzak. Keşke zam artı enflasyon yerine enflasyon artı zam şeklinde bir düzenleme yapsaydınız. Memurların gönlünü ancak o şekilde almış olurdunuz. Oysa zam üzerine enflasyon farkı uygulaması henüz memurun ve emeklinin cebine bir kuruş girmeden gerçek enflasyonla buharlaşmaktadır. Bu da ne çalışanı ne de emekliyi tatmin edecek bir düzenlemedir. Bu konuda yüzde 21 ile başlayan görüşmeler yüzde 12 ile bitiyorsa bu çalışanlar için fiyaskodur, büyük bir hezimettir.”

AHMET TERZİ - ANKARA