İSRAİL MAHKEMESİ’NİN, YAHUDİLERİN MESCİD-İ AKSA’DA “SESSİZ İBADET”LERİNİN SUÇ SAYILMAYACAĞINA DAİR KARARINA İSLAM DÜNYASI SERT TEPKİ GÖSTERDİ.

DİN SAVAŞININ FİTİLİNİ ATEŞLER

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani “Karar sadece Filistin’i değil aynı zamanda İslam dünyasını da ayağa kaldıracaktır. Sonucunun nereye varacağı belli olmayan bir din savaşının fitilini ateşleyecektir” dedi.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA AYKIRI

İslam İşbirliği Teşkilatı da kararı İslam ümmetine karşı “benzeri görülmemiş bir saldırı” olarak nitelerken, Türkiye ve Mısır kararın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek, provokasyon olarak değerlendirdi.

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Mescid-i Aksa’ya ‘sessiz’ işgal

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etmelerine onay vermesine, “Bu durum, sonucunun nereye varacağı belli olmayan bir din savaşının fitilini ateşleyecektir” dedi.

İsrail’in Kudüs’teki Sulh Mahkemesi, Yahudilerin Harem-i Şerif’te “sessizce yaptıkları ibadetin” suç sayılmayacağına hükmederek bir ilke imza attı. Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmeden İsrail mahkemesi bu kararla, Filistin başta olmak üzere Arap ve İslam dünyasının tepkisini çekti. Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişlerini “baskın” olarak niteleyen Kudüs İslami Vakıflar İdaresi başta olmak üzere Arap-İslam dünyasının tüm tepki ve itirazlarına rağmen, İsrail makamları bu tek taraflı kararından vazgeçmedi. İsrail mahkemesinin bu kararının işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşanan gerginliğin daha da tırmanmasına neden olacağı belirtilirken, Filistinliler kararı “Mescid-i Aksa’ya yönelik aleni bir saldırı ve Harem-i Şerif’in zamansal ve mekânsal olarak bölünmesi yolunda bir adım” şeklinde yorumluyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bünyesindeki Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani İsrail mahkemesinin söz konusu kararı ve muhtemel senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Din savaşı uyarısı

Şeyh Kisvani, İsrail mahkemesinin aldığı bu kararla tüm dünya Müslümanlarının duygularıyla alay ettiğine vurgu yaparak, “İşgal devleti mahkemesinin fanatik Yahudilerin mübarek Mescid-i Aksa’da ibadet etmelerine onay vermesi, yeryüzündeki Müslümanların duygularıyla alay etmek ve küçümsemek anlamına geliyor.” dedi. Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinin İsrail “işgal devletinin” Mescid-i Aksa’ya ilişkin kararlarını tanımadığına dikkati çeken Şeyh Kisvani, kararın bir geçerliliğinin olmadığını, çünkü mevcut statükoya ve bugüne dek süren duruma aykırı olduğunu söyledi. Tel Aviv yönetiminin fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’in avlularında gerçekleştirdikleri “Talmudik ayinleri” meşrulaştırmaya çalıştığını vurgulayan Şeyh Kisvani, “Bu durum, sonucunun nereye varacağı belli olmayan bir din savaşının fitilini ateşleyecektir.” uyarısında bulundu. Şeyh Kisvani, sözlerine şöyle devam etti: “Bu, sadece Filistin sokağını değil aynı zamanda İslam dünyasını da ayağa kaldıracaktır. Çünkü Mescid-i Aksa yeryüzündeki tüm Müslümanlarındır. 2 milyar Müslüman’ın inancının bir parçasıdır burası. Dolayısıyla bu tüm Müslümanların duygularını provoke etmektedir.” Arap ve İslâm dünyasına Mescid-i Aksa’nın Arap ve İslâm kimliğini koruması için Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinin yanında durma çağrısı yapan Şeyh Kisvani “Mescid-i Aksa işgal devletinin çok şiddetli saldırısı altındadır ve 1967’den bu yana devam eden statükoyu değiştirme planıyla karşı karşıyadır.” ifadelerini kullandı.

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Benzeri görülmemiş bir saldırı

İslÂm İşbirliği Teşkilâtı (İİT), İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etmelerine onay vermesini İslâm ümmetine karşı “benzeri görülmemiş bir saldırı” olarak niteledi. İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in söz konusu kararının bölgede istikrarsızlığa yol açacağı ve dinî bir çatışmayı ateşleyebileceğini belirterek sonuçlarından tamamıyla İsrail’in sorumlu olduğunu belirtti. Useymin, “İsrail’in bu tür yasadışı kararları, İslâm toplumunun haklarına ve mirasına eşi görülmemiş bir saldırı, ibadet hürriyeti ve Müslümanların kutsallarının ihlâlidir.” ifadelerini kullandı. İsrail’in uygulamalarının uluslar arası hukuk ve BM kararlarının ciddî bir ihlali olduğunu kaydeden Useymin, şunları kaydetti: “İİT, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün durumunu ve buradaki Filistin varlığını etkileyen, Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına zarar veren İsrail’in her türlü uygulamasını reddediyor.”

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Kutsal mekânlara yönelik bir ihlâl

Mısır, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etmelerine onay vermesini kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin söz konusu kararının, İslâm’ın kutsal mekânlarına ve Müslümanlara ait bir ibadethane olan Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlâl olduğu ifade edildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kararları doğrultusunda Kudüs’ün ve kentteki kutsal mekânların tarihî ve hukukî statüsüne saygı duyulması gerektiği kaydedildi.