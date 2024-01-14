Metina ve Gara'da 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Suriye'de PKK/YPG'ye ait 23 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. MİT Başkanlığı, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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MİT: PKK/YPG'ye ait 23 hedefi imha etti
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik saldırının ardından, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişileri hedef aldı.
MİT'in operasyonuyla, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 sözde askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedef imha edildi.
Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.
AA