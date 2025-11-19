Kızılhaç, Sudan'daki halka yardım için erişim talep ediyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Afrika Bölge Direktörü Youssef, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Faşir'de nelerin yaşandığını kimsenin bilmediğini belirterek, buraya yardım için erişim çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, ordu ile HDK arasında çatışmaların yaşandığı Sudan ve Faşir kentindeki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Sudan'daki durumun, çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana oldukça olumsuz şekilde geliştiğini aktaran Youssef, Faşir'de 9 aydan uzun süredir devam eden kuşatmanın, çevrim içi ortamda görülen ve binlerce insanın ölümüne yol açan büyük bir şiddet dalgasıyla son bulduğunu kaydetti.

Youssef, Faşir gibi bölgelere erişimin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kendi rakamlarımız, değerlendirmelerimizin olması ve ihtiyaçlara yeterli şekilde yanıt verebilmek için sahada olmak istiyoruz. Bugün orada kapasitemiz yok. Faşir'de gerçekte neler olup bittiğini kimse bilmiyor. Kaç kişi etkileniyor? İhtiyaçlar ve gereksinimler neler? Ciddi yetersiz beslenme duyuyoruz. İnsanların gözaltına alındığını duyuyoruz. Dolayısıyla mevcut durumun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz."

"(Sudan'da) İnsani durum nereye baksak vahim"

Sudan'daki 40 yılı aşkın deneyimleri sayesinde ihtiyaçların nerede olduğunu anlayabildiklerini aktaran ICRC Afrika Bölge Direktörü, insanlara doğru oranda yardım ulaştırabilmenin yanı sıra hangi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklık kurabileceklerini belirlemek adına şu anda Faşir'de bulunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Youssef, "(Faşir'deki durum) Bu sadece buzdağının görünen kısmı. (Sudan'da) İnsani durum nereye baksak vahim. Çağrımız, daha iyi erişim, insani yardım alanı ve tüm insani yardım kuruluşlarının kapasitelerini artırmak için çalışabilmelerinin sağlanması." dedi.

Sudan'da müdahale edecek kapasiteye, finansal ve insan kaynağına sahip olduklarını dile getiren Youssef, çoğu durumda erişim eksikliği nedeniyle bunu başaramadıklarının altını çizdi.

"Üzerimizde onlara destek olmak için baskı var"

Youssef, "Cenevre Sözleşmeleri'ne uyulmamasının açıkça göz ardı edilmesi, silahlı çatışmaya bilerek katılmamayı seçenlerin durumunu daha da kötüleştiren başlı başına bir sorun." diye konuştu.

Sudan'da ordu ve HDK yetkilileriyle diyalog kurduklarını aktaran ICRC Afrika Bölge Direktörü, meşru endişelerinin ciddiye alındığı ve sadece insanlara yardım etmek amacıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Youssef, Sudan'da sivil halka yönelik tüm iddialar ve zulümle ilgili bilgi toplayıp ülkedeki tarafların dikkatine sunmayı da hedeflediklerini belirtti.

Faşir'den kaçanların, 60 kilometre mesafedeki Tavila şehrine neredeyse hiçbir şeyi olmadan geldiklerini dile getiren Youssef, şöyle devam etti:

"Gıda bulamadıkları için gıda bile taşıyamıyorlar. Çocukları için bez veya ilaç taşıyamıyorlar çünkü hiç erişemiyorlar. Dolayısıyla insanların korkudan, kuşatma altındaki şehirden kaçtığını ve en azından bir tür yardım görme umuduyla Tavila'ya ulaştığını hayal edebilirsiniz. Dolayısıyla şimdi üzerimizde, yardım bekleyen ve artık güvenliğe ulaşmış insanları hayal kırıklığına uğratmamak ve onlara destek olmak için baskı var. Ekibimiz de tam olarak bunu yapıyor."