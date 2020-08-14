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14 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Milletle dalga mı geçiyorsunuz?

14 Ağustos 2020, Cuma 01:00
“DOLARLA MI MAAŞ ALIYORSUNUZ?” DİYEN HAZİNE VE MALİYE BAKANINA DP GENEL BAŞKANI UYSAL’DAN TEPKİ: “AĞAM BİZİMLE EĞLENİR.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Herşey dolara endeksli

Uysal, “Sayın Bakanın umurunda olmasa da vatandaşın tükettiği herşey dolara endeksli. Devletimizin kamu-özel-işbirliği modeliyle yaptırdığı, vatandaşlar olarak doğrudan veya dolaylı yükünü taşımak zorunda olduğumuz köprü, otoyol, havalimanı ve şehir hastaneleri  sözleşmeleri de dolar üzerinden” dedi.

Madem öyle, değiştirin

DP Genel Başkanı Uysal, Bakan Albayrak’a “Sayın Bakan madem ‘Dolarla ne işi var vatandaşın?’ diyor, öncelikle ister ham, ister ara mal ürettiği/tükettiği herşeyin ‘dolarize’ olduğu gerçeğini değiştirmek için bir yapısal dönüşümün politikasını icra etsin” çağrısında bulundu.

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Milletle dalga mı geçiyorsunuz?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamalarına “Ağam bizimle eğlenirrrr…” diyerek tepki gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki akşam yaptığı açıklamalarına Yeşilçam filmleri benzetmesi yaptı. 

Resmi twitter hesabı @DpGultekinUysal’dan Yeşilçam filmlerine benzetme yapan Genel Başkan Uysal; “Şener Şen’in Yeşilçam filmlerinin meşhur repliği gibi: ‘Ağam bizimle eğlenirrrr....’” dedi. 

Ahmet Hakan’ın “Dolar yükselince telâşlanıyorum, kur yükselince telâşlanıyorum, ‘eyvah’ diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?” sorusuna Bakan Albayrak, “Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı?” sözleriyle cevap vermişti. 

Genel Başkan Uysal, sosyal medyada da gündem olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları üzerine yaptığı açıklamada eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti: 

“Şener Şen’in Yeşilçam filmlerinin meşhur repliği gibi.. ‘Ağam bizimle eğlenirrrr…’ 

Vatandaş olarak endişemizin kaynağı, (Sayın Bakan için anlamı olmasa da) çooook küçük bir nedeni yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyimizin Dolar’a ($) endeksli olması! 

Ayrıca küçük bir hatırlatma; Devletimizin Kamu-Özel-İşbirliği Modeli ile yaptırdığı ve vatandaşlar olarak doğrudan veya dolaylı yükünü taşımak zorunda olduğumuz Şehir Hastaneleri, Köprüler, Otoyollar ve Havalimanlarının sözleşmeleri de Dolar ($) üzerinden! 

Sayın Bakan madem “Dolar’la ne işi var vatandaşın” diyor, öncelikle ister ham ister ara mal, ürettiği ve tükettiği her şeyin ‘DOLARİZE’ olduğu gerçeğini değiştirmek için bir yapısal dönüşümün politikasını icra etsin!” 

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