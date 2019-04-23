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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu saldırısına ilişkin açıklama

23 Nisan 2019, Salı 18:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıya ilişkin, "Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı. 'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın', 'terörü bitirin' ve buna benzer ifadeleridir'' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Genel Kurulu'ndan çıkışında bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, şehit cenazesinde yaşanan olaya ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Akar, Seriberi Üs Bölgesi'ne yönelik terör saldırısında ülkenin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı için mücadele eden kahraman dört Mehmetçik'in şehit olduğunu anımsattı. Kahraman şehitlerden birinin cenazesinin Ankara'nın Çubuk ilçesinde defnedildiğini anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Cenaze namazı kılındıktan sonra şehidimizin naaşı top arabasına konuldu. Biz korteji takip ederken yan tarafta birtakım tepkiler vardı. Bu tepkiler üzerine o bölgeye yaklaşarak öfkeli, acılı, bölgenin insanlarına sükunet, sabır telkin ettik. Onları teskin ettikten sonra daha da kalabalık artınca etrafımızdakiler ilerleme imkanının olmadığını belirttiler. Bunun üzerine orada beklemeye başladık. Beklerken arkadaşlara, bizim arkamızda olduğunu düşündüğüm 'Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına da haber verin burada bekleyelim' diye söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilerlediği yönünde bana bilgi verdiler."

Bölgede telefon hatlarının tam olarak çalışmadığını ifade eden Akar, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve bazı sivil zevat ile davet edildikleri bir odaya geçtiklerini belirtti.

"Telefonlar tam olarak çalışmadığı için bazı arkadaşlarımızı göndererek neler olduğu konusunda bilgi almaya çalıştık" diyen Akar, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir evde bekletildiği, evin etrafında ise çok sayıda insanın olduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine kalktık, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaldığı eve doğru ilerlemeye başladık. Etrafımızda o köyün, Çubuk'un üzüntülü insanları vardı. Bu insanlar sürekli, 'Paşam terörü bitirin', 'Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayın' diye bağırıyordu. Terör aleyhinde çeşitli sloganlar atıyorlardı. Biz de onlara sükunet tavsiye eden birtakım ifadelerle onları teskin etmeye çalışarak ilerledik.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun olduğu eve vardığımızda binanın yakın çevresindeki insanların güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldığını gördük. Fakat yaşlı genç, kadın, erkek yüzlerce, binlerce insan etrafı çevirmişlerdi. Bunun üzerine orada konuşmamızın uygun olacağını bize ifade ettiler. Megafondan, altını çizerek söylüyorum, etrafta birikmiş olan Çubuk halkına ithafen 'arkadaşlarım', 'kardeşlerim', 'hemşehrilerim' benzeri hitapla, 'söylemleriniz, talepleriniz, mesajlarınızı aldık. Şehidimizin hatırasına saygılı olarak, şehidimizin evine gidiyoruz. Burayı boşaltıyoruz, oraya gelin' şeklinde benzeri ifadeler kullandık."

"ŞİDDETİ TASVİP ETMEMİZ, HOŞ GÖRMEMİZ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Akar, kolluk kuvvetlerinin yaşananları ayrıntılı şekilde incelediğini, konunun yargıya intikal ettiğini belirterek "Yargı mutlaka gerekeni yapacaktır. Dolayısıyla bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil" diye konuştu.

Niyetinin, maksadının çok açık olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bunu zorlamak en hafif tabiri ile ahlaki bir sorun. Buradan bir şey beklemeyi, buradan bir şey devşirmeye çalışmayı şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere tekrar geçmiş olsun diyorum, olayı şiddetle kınıyorum, yargının da bu kişilere gereğini yapacağına inanıyorum. Diğer taraftan olaydan bütün Çubuk halkının da sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtiyorum" dedi.

NTV

Etiketler: MSB, Hulusi Akar, Ankara, Çubuk, Kılıçdaroğlu, saldırı
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