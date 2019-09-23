Mısır'da Sisi'yi protesto eden 400 kişi gözaltına alındı

Mısır'da cuma günü başlayan Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi karşıtı gösteriler devam ediyor.

Sisi'nin görevden uzaklaştırılmasını talep eden ve yönetim karşıtı sloganlar atan küçük çaplı grupların eylemleri, başkent Kahire, başta olmak üzere İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'in de aralarında olduğu 8 kentte sürüyor.

Protestoların artarak yayılması üzerine Kahire'deki polis sayısı arttırılırken güvenlik güçlerinin de 6 yıllık gösteri yasağını delerek sokağa çıkan kişilere karşı sert müdahalede bulunduğu belirtiliyor.

Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı’na çıkan caddelere dağılan eylemciler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken bazı caddelerde güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullanıyor.

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, cuma günü patlak veren gösterilerden bu yana 400 civarında kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Mısırlı avukat ve insan hakları aktivisti Halid Ali de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 300'den fazla kişinin gözaltında olduğunu, ancak isimlerin henüz netleşmediğini ifade etti.

Ulusal güvenlik meseleleriyle ilgilenen Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığının, gözaltına alınanları sorgulamaya başladığı aktarılan açıklamada, gözaltındakilerin arasında öğrenciler, gazeteciler ve aktivistlerin bulunduğu kaydedildi.

Mısır resmi makamlarından ya da yargı kaynaklarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gösterilerin yayılması üzerine sosyal medya platformlarından bazıları engellendi.

Mısırlı muhalif gazeteciler çok sayıda haber sitesinin de kapatıldığını duyurdu.

Ayrıca Mısır'ın iki büyük iletişim şirketi üzerinden sosyal medya platfromlarına ulaşım da engellendi.