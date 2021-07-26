"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

26 Temmuz 2021, Pazartesi 13:00
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 2015 Haziran ayından bu yana bulunan Ateş'i takibe alan MİT, örgüt mensuplarının yerini tespit etti.

Irak'taki Hakurk'a bağlı Birkim köyü yakınlarında 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla "Serdar Pir Avesta" kod adlı Ateş, etkisiz hale getirildi.

Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.

 

AA

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz'

    Fransa'da gündem tartışmalı Kovid-19 yasa tasarısı

    Bilim dünyası uyardı: '1000 yılda bir gözlemlenen olağandışı şiddetli meteoroloji olayı'

    Gannuşi: Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    'Eşim ile helalleştik; kurtulamayacağımızı düşündük'

    LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar belli oldu

    Memur-Sen zam talebini açıkladı

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Tunus'ta Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı, meclisin yetkileri donduruldu

    Dünya genelinde son 24 saat

    Tedbirler kalktı vak’alar arttı

    Kıtlık geliyor: Kuraklık ve gıda krizi kapıda

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e ''aşırı yağış'' uyarısı

    Son 24 saatteki vaka sayısı 15 bine yaklaştı

    39 yapı yıkıldı, 1459’u hasarlı

    Esnafa can suyu gerek

    ‘Artacağı belliydi’

    Akademisyenlerden suç duyurusu

    Ruhani, yaptırımlar için meclisi suçladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Devlet, vatandaşına tuzak kurar mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Ailede miras çatlağı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Torbayı da, OHAL’i de pek sevdiler!
    Yeni Asya'dan Size

    31 Temmuz toplantısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatin psiko-sosyal kazanımları
    Risale-i Nur'dan

    İman derslerinin verdiği lezzet ve saadet
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ile Sultan Abdülhamid’in konumu
    M. Said ZEKİ

    Birbirimizi Sevmedikçe... Hiç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.