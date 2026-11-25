Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla Türkiye genelinde 41 ilin valisi değiştirilirken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine (merkeze) alındı. Kararname kapsamında İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Hatay valileri değişirken, AFAD ve Polis Akademisi başkanlıklarında da görev değişimi yaşandı.

25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla mülki idare amirliklerinde kapsamlı değişiklik yapıldı. Kararla 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine (merkeze) alındı. AFAD Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı yönetiminde de görev değişimi gerçekleşti. 25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararnamelerle mülki idare amirliklerinde geniş kapsamlı bir atama ve merkeze çekilme süreci yaşandı. İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Hatay gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 41 ilin valisi değiştirilirken, 14 vali merkeze alındı. Öne çıkan bazı il değişiklikleri İzmir Valiliğine İsmail Ustaoğlu , Gaziantep Valiliğine Tuncay Akkoyun , Kayseri Valiliğine Recep Soytürk ve Hatay Valiliğine Ali Hamza Pehlivan atandı. Kurum ve üst düzey değişiklikleri AFAD Başkanlığına Önder Bozkurt getirilirken; Polis Akademisi Başkanlığında Prof. Dr. Murat Balcı 'nın yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bazı genel müdürlüklerde de görev değişiklikleri yapıldı. Merkeze Alınan Valiler Kars Valisi Ziya Polat , Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek 'in de aralarında bulunduğu 14 il valisi İçişleri Bakanlığı emrine çekildi. 41 ilin tamamındaki güncel vali atamalarının tam listesine ve detaylı kararname metnine 25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete üzerinden ulaşılabilir. (ANKA)

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