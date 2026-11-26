İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD desteği olmaksızın da İran’a saldırmaya hazır oldukları tehdidinde bulunurken; Filistinli sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanıldığını belgeleyen "Sivrisinek Protokolü" ifşasına rağmen askerlerini savundu.

Bölgede gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail ordusu, ABD desteği olmaksızın da İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeye hazır olduğu tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, aynı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını belgeleyen skandal araştırmaya karşı askerleri savunarak tepki çeken ifadelere imza attı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Ordu Sözcüsü Defrin, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki saldırgan tutumunu ve işgal altındaki topraklarda yaşanan hak ihlallerini değerlendirdi.

ABD olmadan da saldırı tehdidi

Bölgedeki savaş atmosferini körükleyen açıklamalarda bulunan Defrin, ABD ordusunun desteği bulunmasa bile tek başlarına İran'a saldırabileceklerini öne sürdü.

Tahran yönetiminin İsrail'i yok etme hedefiyle hareket ettiğini iddia eden Defrin, "Durumu yakından takip ediyoruz. ABD olmaksızın da her an kendi başımıza güçlü bir şekilde saldırmaya hazırız" sözleriyle yeni bir askeri saldırı sinyali verdi.

Savaş suçu iddialarına "Hukuk" kılıfı

Defrin'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını ifşa eden "Sivrisinek Protokolü" araştırmasına dair sözleri oldu.

Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu uygulamaya katılan askerleri savunan Defrin, askerlerin "hukuka bağlı kaldığını" iddia etti. Defrin, sivil halkın kalkan olarak kullanılmasına ilişkin tartışmalara rağmen, "İsrail ordusu, askerlerinin arkasındadır ve bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek söz konusu uygulamalara açık destek verdi.

Sansür girişimiyle örtbas edilmek istendi

İsrail'in devlet kanalı KAN 11, "Zman Emet" programında yayımlanmak üzere hazırlanan ve Filistinli sivillerin canlı kalkan yapılmasını konu alan "Sivrisinek Prosedürü" dosyasının tanıtımını 19 Kasım'da yayımlamıştı.

İfşaatın kamuoyuna yansımasının ardından İsrailli bakanlar ve milletvekilleri, gerçeğin gizlenmesi için yayının engellenmesi çağrısında bulunmuştu.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ordunun savaş suçu niteliğindeki uygulamalarını gözler önüne seren bu araştırmanın yayımlanmasını durdurmak için Askeri Sansür Kurulu Başkanına başvurarak sansür mekanizmasını devreye sokmaya çalışmıştı.

Siyasi çıkarlar uğruna savaş hesabı

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberler, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı planının arkasında Binyamin Netanyahu'nun iç siyasi hesaplarının yattığını ortaya koyuyor.

Basındaki iddialara göre Netanyahu, İran'a karşı geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılması için ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yapıyor. Netanyahu'nun bu muhtemel savaşı, muhalefetteki "değişim bloku" partilerini kendi liderliğinde geniş tabanlı bir Siyonist birlik hükümetine katılmaya zorlamak için son bir siyasi manevra olarak gördüğü belirtiliyor.

Buna karşın, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ve müttefikleri, mevcut durumda İran'a acil bir saldırı düzenlenmesini gerektirecek herhangi bir tehdit bulunmadığını belirterek Netanyahu'nun savaş planlarına karşı çıkıyor.