Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Ankara’da katıldığı panelde kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın rolüne dikkat çekerek, şiddeti sıradanlaştıran ve faili mazur gösteren yayın diline karşı net mesajlar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla, RTÜK ve Girişimci Anadolu Kadınları Derneği işbirliğinde TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda "Ekranın Dili Toplumun Sesi: Medya, Kadın ve Toplumsal Sorumluluk Paneli" düzenlendi. Konuşmasına Eskişehir'deki eğitim uçuşunda şehit olan 5 askere rahmet dileyerek başlayan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, kadına yönelik şiddetin insan onuruna yönelmiş ağır bir ihlal olduğunu vurguladı.

"Kadının güvenliği, toplumsal güvenliğin ayrılmaz parçası"

Kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları değil, aileyi, çocukları ve insanlığın ortak vicdanını etkileyen toplumsal bir yara olduğunu belirten Daniş, devlet politikası olarak kararlılık vurgusu yaptı: "Kadının onurunu korumak, insanlığın onurunu korumaktır. Bu anlayışla kadına yönelik şiddetle mücadelede temel ilkemiz açıktır; sıfır tolerans. Kadının huzuru aile huzurunun, kadının güvenliği ise toplumsal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır."

Haber başlıkları ve görüntülere "Etik dil" uyarısı

Şiddetle mücadelede hukuk ve kamu politikaları kadar medyanın kullandığı dilin de belirleyici bir gücü olduğuna işaret eden Daniş, yayıncıları toplumsal sorumluluğa davet etti. Bir haberin başlığının veya tercih edilen bir görüntünün şiddetin algılanma biçimini doğrudan etkilediğini söyleyen Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin sıradanlaştırıldığı, failin davranışlarının mazur gösterildiği, mağdurun sorgulandığı bir anlatım toplumsal duyarlılığı zedeler."

"İnsan onurunu gözeten, kadının emeğini, iradesini ve başarılarını görünür kılan, şiddetin karşısında açık ve kararlı bir duruş sergileyen medya dili, toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunar."

Yeni dönem yol haritası açıklandı

RTÜK olarak 2024 yılında "Güçlü Kadını Anlat, Kadını Güçlü Anlat" ana temasıyla 8 maddelik etik ilkeler rehberini yayıncılarla paylaştıklarını hatırlatan Daniş, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı kapsamında atılacak yeni adımları sıraladı:

Medya çalışanlarına yönelik etik yayıncılık eğitimleri düzenlenecek.

Akıllı İşaretler uygulama rehberi güncellenecek.

Şiddetle mücadeledeki destek mekanizmalarının ekranlardaki görünürlüğü artırılacak.

Konuya ilişkin zorunlu yayınların izlenmesi ve denetimi sürdürülecek.

"Yaşam hakkı coğrafyaya göre değişmez"

Kadına yönelik şiddetin sınırları aşan evrensel bir sorun olduğuna dikkat çeken Mehmet Daniş, konuşmasının sonunda Gazze'de soykırım ve ağır insani şartlar altında hayat mücadelesi veren kadınlara değindi. İki elini kaybeden Gazzeli anne Nibal el-Hissi'nin yaşadığı dramı hatırlatan Daniş, "Bir kadının güvenliği, onuru ve yaşam hakkı coğrafyaya göre değişmez. Kadının gözyaşıyla sulanan hiçbir gelecek yeşermez" dedi.

Programda Girişimci Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Saba Gizem Utlu'nun da kadınların medyadaki doğru temsili ve girişimcilik kültürüne dair konuşmasının ardından, konuya ilişkin paneller gerçekleştirildi.