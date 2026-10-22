Öğretmen robot, okul fabrika değildir

Eğitim Sen, Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne karşı çıkarak, Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenin sahadan edindiği bilgi ve pedagojik değerlendirmesinin eğitim sürecinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Öğretmenin sahadan edindiği bilgiyi ve pedagojik yargısını devre dışı bırakan her düzenleme, eğitimin niteliğini de devre dışı bırakır" ifadeleri kullanıldı. Öğretmenin mesleki iradesini yok sayan uygulamaların, eğitimin niteliğini de olumsuz etkilediği belirtilerek, "Çocukları veri setine, okulu üretim bandına, öğretmeni operatöre çeviren anlayışa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Öğretmen robot, öğrenci veri, okul fabrika değildir" denildi. Ankara-Anka

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