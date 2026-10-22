Eğitimde gerçeklerle yüzleşin

Eğitimde binalar ve diplomalar yerine çocukların ne öğrendiğine ve nasıl bir gelecek kurabildiğine bakılması gerektiğini söyleyen Gürkan Avcı, eğitim problemlerinin çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gerçeklerle yüzleşme çağrısı yaptı.

Demokratik Etütler ve Eğitim Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milyonlarca öğrencinin, anne babanın ve eğitim çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları yeterince göremediğini söyledi. Bir ülkenin eğitim sisteminin sahte alkışlarla değil, yetiştirdiği insanlarla ölçüleceğini ifade eden Avcı, “Gerçeklerle yüzleşmeyenler sorunları çözemez; sorunları saklayanlar ise kaybedilen her neslin sorumluluğundan kaçamaz! Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyoruz: Bir okulun duvarlarını yapmak başka, çocuklarımızın geleceğini yapmak başkadır. Siz binaları anlatıyorsunuz, biz o binaların içindeki çocukları soruyoruz. Siz akıllı tahtaları anlatıyorsunuz, biz o tahtanın karşısındaki öğrencinin ne kadar öğrendiğini soruyoruz. Siz diplomaları anlatıyorsunuz, biz o diplomaların gençlerimize nasıl bir gelecek sunduğunu soruyoruz” diye konuştu.

Mezun çoğalıyor, umut neden azalıyor?

Üniversiteyi bitiren gençlerimizin eğitimlerine uygun işlere erişememesi, yeteneklerini kullanamaması veya geleceklerini başka ülkelerde kurmayı düşünmesinin üzerinde durulması gereken bir mesele olduğunu da söyleyen Avcı, “Bir ülke gençlerine yalnızca diploma verip gelecek veremiyorsa, eğitim politikasını yeniden düşünmek zorundadır!” şeklinde konuştu.

Çocuklarımızı yarınlara hazırlayın

Gürkan Avcı, Türkiye’nin eğitim problemlerinin çözümü için taleplerini de şöyle sıraladı: “Öğretmene değer verin! Her çocuğa eşit fırsat sağlayın! Diplomayı değil, gerçek öğrenmeyi esas alın! Üniversiteleri bilim ve hürriyet merkezlerine dönüştürün! Türkiye’yi 2050’nin eğitimine hazırlayın! Çocuklarımızı dünün dünyasına değil, yarının dünyasına hazırlayın! Eğitim politikaları günübirlik siyasî tartışmaların ötesine taşınmalı; öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, akademisyenlerin ve toplumun katılımıyla uzun vadeli bir plana bağlanmalıdır.”

Ankara - Mehmet Kara

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