Soykırımcının itirafı böyle olur

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan’ın güneyinde sürdürdükleri işgale ilişkin paylaşımda bulundu.

Katz, batıda Akdeniz kıyılarından, doğuda Beaufort (Şakif) Kalesi, Ali et-Tahir Sırtları ve Şeyh (Hermon) Dağı’na kadar Lübnan’ın güneyinde 700 kilometrekarelik bir alanı işgal altında tuttuklarını belirtti. İsrail ordusunun işgal ettiği sarı hattın güneyinde yaşayan 200 bin Lübnanlıyı sürgün ettiklerini kaydeden Katz, bölgedeki 60’ın üzerindeki köyde 23 bin evi yerle bir ettiklerini aktardı. Katz, Hizbullah silahsızlandırılmadıkça İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki işgalini sürdüreceğini belirterek İsrail’in kuzeyine saldırılar olması halinde başkent Beyrut’u hedef almakla tehdit etti. AA

Okunma Sayısı: 274

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.