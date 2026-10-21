Hadsiz Gvir ezana ceza kestirmekle övündü!

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyindeki Tel Şeva’daki camiye ezanın “gürültü” oluşturduğu gerekçesiyle ceza kesilmesiyle övündü​​​​​​​.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, camiden yasal sınırların ötesinde “gürültü” yapıldığını iddia etti. Ben-Gvir, “Göreve geldikten sonra politikayı değiştirdim. Hâlâ geliştirilecek şeyler var.” ifadeleriyle daha fazla kısıtlama tehdidinde bulundu. Bölge polisinin camiye gittiğini ve kontrollerde bulunarak tutanak tuttuğunu aktaran Ben-Gvir, bunun sadece Tel Şeva’da değil, kendisinin öncülük ettiği politika çerçevesinde İsrail genelinde uygulandığını belirterek övündü. Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum.” ifadelerine yer vermişti. AA

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