Fon vurgununda asıl sorun CHS sisteminde

Karar yazarı Taha Akyol, fon vurgununu değerlendirdiği yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden (CHS) kaynaklanan yapısal sorunlara dikkat çekti.

İktisatçı Kerim Rota’nın analizine atıfta bulunan Akyol, skandalın Temmuz 2025’te fark edilmesine ve uzmanların uyarılarına rağmen neden zamanında müdahale edilmediğini sorguladı. Rota’nın skandalda CHS, cezasızlık algısı, SPK, BİST, BDDK ve yargı dahil 12 faktörün rolüne işaret ettiğini aktaran Akyol, özerk kurumlarda atama usullerinin değişmesini ve görevden almaların sıklaşmasını eleştirdi. Devletin daha fazla yetkiye değil, daha fazla denetime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Akyol, yeni anayasa tartışmalarında kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı ve denetim mekanizmalarının göz ardı edilmesine tepki gösterdi. Akyol, “Yeni anayasa yapılacaksa, olmaz olmaz şart; kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge, özerk kamu kurumları, bağımsız denetim, ihlal edilemez hak ve hürriyetlerdir” dedi. Haber Merkezi

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