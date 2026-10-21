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21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Benzine ikinci indirim dalgası: Bu gece yarısı 3 TL 35 kuruş düşüyor!

21 Ekim 2026, Çarşamba 11:08
Benzin fiyatlarında perşembe gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 3 TL 35 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında perşembe gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 3 TL 35 kuruş indirim bekleniyor. Hafta başında yapılan büyük indirimin ardından, uluslararası piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına bir kez daha olumlu yansıyacak.

Sektör kaynaklarının yaptığı açıklamalara göre, küresel piyasalarda benzinin ton fiyatındaki düşüş trendi sürüyor. Salı günü yürürlüğe giren 4 TL 37 kuruşluk indirimden sonra, bu gece yarısı da 3 TL 35 kuruşluk yeni bir indirim dalgası pompaya yansıyacak.

Petrol yükselirken benzin neden düşüyor?

Küresel piyasalarda motorin ve petrol fiyatları yükseliş eğilimindeyken, benzin fiyatları tersi bir grafik çiziyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan enerji tesislerini hedef alan açıklamaları ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler sebebiyle Brent petrol 111 doları aşarak son 5 ayın zirvesini gördü. Ancak bu yükselişe rağmen uluslararası piyasada benzinin ton fiyatındaki düşüşün sürmesi, Türkiye'deki sürücülere indirim olarak geri dönüyor.

Motorinde Son Durum Ne?

Benzindeki peş peşe indirim sevinci motorin (motorin) sahipleri için geçerli değil. Küresel piyasalarda metrik ton fiyatı 25-26 dolar artarak 1.475 dolar düzeyine çıkan motorinde, şu aşamada herhangi bir fiyat hareketi beklenmiyor. Sektör temsilcileri, motorin grubu için yakın vadede bir zam ya da indirim öngörülmediğini ifade etti.(ANKA)

 

Etiketler: Benzin, indirim, motorin, petrol, brent petrol
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