143 ülke arasında 117. sıradayız - Hukuk karnemiz düzelmeli

Türkiye, 2026 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 143 ülke arasında 117’nci sırada yer aldı. Hukuk alanındaki gerileme, reform ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıdı.

World Justice Project (WJP) tarafından açıklanan 2026 Hukukun Üstünlüğü Endeksi, Türkiye’de hukuk devleti ilkesine ilişkin olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, 143 ülkenin değerlendirildiği endekste 117’nci sırada yer alırken, hukukun üstünlüğü puanı geçen yıla göre yüzde 1’in altında geriledi. Raporda, dünya genelinde hükümet müdahalelerinin artması, ifade ve katılım özgürlüklerinin zayıflaması ile otoriter uygulamaların yaygınlaşması dikkat çekti. Türkiye’nin sıralamadaki yeri, hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi ve temel hak ve hürriyetlerin korunması ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye bölgesinde sondan ikinci

Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki 15 ülke arasında 14’üncü sırada yer aldı. Bölgenin hukukun üstünlüğü bakımından en başarılı ülkesi, dünya sıralamasında 55’inci olan Gürcistan olurken, onu Karadağ ve Kosova takip etti. Bölgenin en düşük puanlı üç ülkesi ise Belarus, Türkiye ve Rusya olarak sıralandı. Rusya, küresel endekste 121’inci sırada yer aldı. Türkiye’nin hem küresel hem de bölgesel sıralamadaki konumu, hukuk sistemine ilişkin sorunların giderilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Dünyada hukuk geriliyor

WJP’nin 2026 raporu, hukukun üstünlüğündeki küresel gerilemenin sürdüğünü gösterdi. Geçen yıla kıyasla gerileme yaşayan ülke sayısı azalsa da dünya genelindeki olumsuz tablo değişmedi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin yüzde 62’sinde hukukun üstünlüğü puanı düşerken, iyileşme kaydeden ülkeler azınlıkta kaldı. Raporda öne çıkan hükümet müdahaleleri, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve demokratik katılım imkânlarının daralması, hukukun üstünlüğünü tehdit eden başlıca meseleler arasında yer aldı. Bulgular, bağımsız yargı, temel haklar ve hesap verebilir yönetim ilkelerinin güçlendirilmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK