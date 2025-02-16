MÜSİAD, TÜSİAD’ı suçladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), TÜSİAD Genel Kurulu’ndaki açıklamaları ‘toplumsal huzuru zedeleyici’ buldu.

Kimse konuşmazsa doğruyu nasıl bulacağız?

Kanaat ifadesi suç olamaz Yazılı açıklamada TÜSİAD, şöyle hedef alındı: “Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir. Bulunduğumuz dönemde iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir. Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır.” Haber Merkezi

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