Kimse konuşmazsa doğruyu nasıl bulacağız?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatılması ile ilgili, “Hiç kimse konuşmazsa biz doğruyu nerede bulacağız?” dedi.

Kanaat ifadesi suç olamaz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (OSİAD) 34. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Yavaş, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda sanayici ve iş insanlarına seslendi. Yavaş, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatılmasına tepki göstererek şunları söyledi: “Bankaların hukuk ilkeleri var. Biz de benimsedik devlet olarak bunu. Diyor ki hâkim tarafsız olacak, bağımsız olacak. Ama diyor bu tarafsız ve bağımsızlığını hareketleriyle de hissettirecek insanlara. Yani hiçbir Allah’ın kulu ben yarın yargıya düşersem işin içerisine siyaset veya başka bir şeye girer, hâkimi etkiler de acaba ben buradan hakkımı alamaz mıyım diye endişe etmemeli diyorum.”

Yatırım yapılamaz endişesi getiriyor

“Hiç kimse yargılanmaz değil” diyen Yavaş “Bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Bizler de dâhil hiç kimse yargılanmaz değiliz. Yargılanmak isteriz. Çıksın ortaya aklanalım, varsa bir suçumuz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, hesabımızı veriyoruz. Onun için TÜSİAD da yargılanmaz değil, eleştirilmez değil ama TÜSİAD bir açıklamayı yapıyor. Yarım saat sonra Savcılık işleme başlıyor, bu da yandaş medyadan duyuruluyorsa bunun herkes için anlamı şudur; ‘Konuşmayın arkadaşlar, hiç kimse konuşmasın.’ Peki, hiç kimse konuşmazsa biz doğruyu nerede bulacağız? Nereden bileceğiz hiç kimse konuşmazsa? Onlar konuşacak. Siz daha ağır cevap verebilirsiniz. Ancak böyle yargıyla insanları susturmak son günlerdeki iklim gerçekten artık Türkiye hiçbir şekilde yatırım yapılamaz endişesini getiriyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka