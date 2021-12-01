Mustafa Sungur Ağabeyi rahmetle anıyoruz

1 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da vefat eden Mustafa Sungur Ağabey dualarla anılıyor.

Mustafa Sungur’dan TRT’ye mektup Uzun yıllar Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin hitmetinde bulunan talebelerinden merhum Mustafa Sungur 1 Aralık 2012’de İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bediüzzaman’ın “Hayatım hayatınla devam edecek” dediği Mustafa Sungur, ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş, bilhassa Orta Asya’daki çalışmalara öncülük etmişti. 1 Aralık 2012’de vefat eden Mustafa Sungur’un cenazesi 2 Aralık 2012 tarihinde Fatih Camii’nde kılınarak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti. Mekanı Cennet olsun inşallah. Mustafa Sungur kimdir? Mustafa Sungur Eﬂani’de dünyaya geldi. Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsünü bitirdikten sonra, öğretmenliğe başladığı yıllarda Risale-i Nur’u tanıdı. 1947’de Bediüzzaman Hazretlerini Emirdağ’da ziyaret etti. 1954’ten itibaren sürekli olarak Bediüzzaman Hazretlerinin yanında kaldı. Bu arada defalarca yargılandı, hapislere girip çıktı. Lütfiye Kef Özdemir - İstanbul

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