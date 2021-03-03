Mutasyonlu virüslü iller 70’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs görülen illerin sayısının 70’i geçtiğini açıkladı.

T24’deki habere göre, Bakan Koca, “Oransal olarak giderek artmaya devam ediyor. Bulaşıcılığı daha fazla. Bulaştırıcılığı yüzde 30 ile yüzde 70 arasında arttığı şeklinde genel bir kanaat var, ama bulaştırıcılığın oranını net olarak söylemek çok zor” dedi. Bakan Koca şu değerlendirmelerde bulundu, “Bulaşıcılığın her halükârda arttığını, vaka artışına bağlı olarak ağır hasta sayısının aynı oranda artmamasından görüyoruz. Bu iyi bir şey. Şu anda aşılamada 8 milyon 778 bin ilk doz, 1 milyon 800 bin ikinci doz olmak üzere 11 milyona yaklaşıldı. “İller arasında şehirler arası yolculuk nasıl olacak?” sorusuna Koca, “Mümkün mertebe bu geçişlerin azaltılması gerekiyor ama şu an için biz onu pratikte uygulamayacağız, martı gözlemlemek istiyoruz” cevabını verdi.