Müteahhitler iş bıraktı

Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu, çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla Adana’daki 60 şantiyede iş bırakma eylemi başlattıklarını açıkladı.

Çakıroğlu, eylemin ülke genelinde olduğu gibi 24 Eylül’e kadar devam edeceğini bildirdi. Öte yandan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, eylemlerden sonuç alamamaları halinde inşaatlarda çalışan 1.2 milyon işçiden en az 600 bininin işine son vermek zorunda kalabileceklerini söyledi. Sözcü’nün haberine göre; İş durdurma eylemine devam ettiklerini belirten Tellioğlu, 15 günlük eylem sürecinin sonunda hedeflerine ulaşamamaları halinde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin olarak, “Yüzde 200 zamlanmış çimento fiyatlarıyla inşaatları yapabilmemize imkân yok. 15 günün bitiminde belki bu süreyi bir 15 gün daha uzatıp iş durdurma eylemini 1 aya çıkarabiliriz. Sonuç alamazsak ne yapabiliriz diye düşündük. Birçok arkadaşımız işçi çıkarma yolunu gösterdi. Eğer eylem süresi biter ve fiyatlar hâlâ düşmemiş olursa, eylemlere destek veren müteahhitlerimizin inşaatlarında çalışan 1.2 milyon işçiden en az yarısını, yani 600 bin civarında işçiyi işten çıkarmak zorunda kalabiliriz” ifadesini kullandı.