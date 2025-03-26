Nevşehir’de 56. yıl birlik ruhuyla kutlandı

Nevşehirli Yeni Asya okuyucuları, gazetemizin 56. yılını özel bir programla kutladı.

Nevşehirli Yeni Asya okuyucuları, Yeni Asya Gazetesi’nin 56. kuruluş yıl dönümünü özel bir programla kutladı. Büyük ilgi gören program, vefa ve birlik ruhunu yansıtan anlamlı anlara sahne oldu.

Coşkulu gece vefa ve teşekkürle taçlandı

Program, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı ve Yeni Asya’nın yayın çizgisinin önemi üzerine yapılan konuşmalarla devam etti. Neşriyat hizmetinde yıllardır büyük emek sarf eden sebatkâr ağabeylere plaket takdim edildi. Bu anlamlı ödüller, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.



Yıllarını Nur hizmetine vakfeden sebatkâr ağabeylerle birlikte, Son Şahitlerden Hasan Okur Ağabeye plaket takdim edildi.

AYNI ÇİZGİDE KIYAMETE KADAR

Yayın hayatındaki 56 yıllık istikrar çizgisi gazetemizin özel sayısı ile anıldı. Yeni Asya dostları, birlik ve beraberlik içinde Yeni Asya’nın kıyamete kadar devamı temennîsinde bulundu. Katılımcılar bu anlamlı ve duygulu anların heyecanını yaşadı. Yeni Asya’nın çizgisinden taviz vermeden sürdürdüğü yayın politikası, okuyucular tarafından bir kez daha takdir edilirken gelecek nesillerin aynı istikrarlı çizgide devam etmesi için dua edildi. Bu coşkulu etkinlik, kesilen pastayla tatlandı ve taçlandı. Nevşehir’deki bu anlamlı kutlama, Yeni Asya’nın her yerde güçlü bağlarla kenetlenen bir okur kitlesi bulunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Nevşehir - Yeni Asya